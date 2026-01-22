Gulyás Gergely: Nem gondolom, hogy egzisztenciális kihívást jelent a hideg

kormányinfó;

Nem gondolom, hogy akkora egzisztenciális kihívást jelent a hideg, a megtakarítások soha nem látott rekordokat döntenek meg - mondta Gulyás Gergely a hvg kérdésére, mit mond 16 év kormányzásról a rezsistop. Segítség, ha az Orbán-kormány átvállalja az extrém hideg költségeit a szegényebbektől, de ez nem változtat azon, hogy a rezsiköltségek a háztartások kiadásainak a töredékét teszik ki ahhoz képest, amikor a Fidesz kormányozni kezdett. – Ha megnézi, hogy egy átlagnyugdíjnak hány százalékát tették ki a rezsiköltségek a kormányzásunk elkezdődött és most, akkor a töredékét – jelentette ki.

Ami a rezsistopot illeti, többletköltség kompenzációjához egy átlagos januárt fognak figyelembe venni, olyat, ami a családok számára kedvező - tette hozzá. Ami a költségeit illeti, tízmilliárdos összegről van szó.