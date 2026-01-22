Elbukott az Ursula von der Leyen ellen benyújtott negyedik bizalmatlansági indítvány is az Európai Parlamentben

bizalmatlansági indítvány;Ursula von der Leyen;Patrióták Európáért;

2026-01-22 14:44:00 CET

A Fideszt is a soraiban tudó szélsőjobboldali frakció, a Patrióták Európáért nyújtotta be, a szavazás jelképes volt.

Az Európai Parlament nagy arányban vetette el azt a bizalmatlansági indítványt, amelyet az Orbán Viktor által lapított szélsőjobboldali képviselőcsoport, a Patrióták Európáért képviselőcsoport nyújtott be Ursula von der Leyen ellen - írja a Euronews.

Az indítványt 390 képviselő elutasította, 165-en támogatták, 10-en tartózkodtak. Ursula von der Leyen és közvetve az Európai Bizottság megbuktatásához leadott szavazatok kétharmadára lett volna szükség, ami egyben az összes hivatalban lévő európai parlamenti képviselő abszolút többségét is jelentette volna. A döntés egy nappal azután született meg, hogy az Európai Bizottság vereséget szenvedett el egy kiemelt jelentőségű parlamenti ügyben: az EP ugyanis megszavazta, hogy az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást az Európai Unió Bírósága elé utalják jogi vizsgálatra.

A szélsőjobboldali frakció által benyújtott bizalmatlansági indítvány a Mercosur-kereskedelmi megállapodás aláírását tette a vita középpontjába. A kezdeményezők szerint az Európai Bizottság nem vette figyelembe a gazdák és az állampolgárok aggályait, és túllépte hatáskörét, amikor megkötötte az egyezményt a latin-amerikai országokkal. A héten a strasbourgi parlament épülete előtt tiltakozó gazdaszervezetek szintén Ursula von der Leyen lemondását követelték: transzparensekkel és jelszavakkal fejezték ki ellenérzéseiket az elnökségével szemben.

A bizalmatlansági indítványt hétfőn tárgyalta az Európai Parlament Strasbourgban, a szinte üres ülésteremben. A Bizottságot Maroš Šefčovič, a kereskedelemért, az intézményközi kapcsolatokért és az átláthatóságért felelős biztos képviselte, miközben a politikai frakciók vezetőinek többsége távol maradt. Ez is jelezte az indítvány iránti csekély érdeklődést, valamint a szavazás előre borítékolható kimenetelét. A kezdeményezőkön kívül mindössze néhány tucat európai parlamenti képviselő, többségük más szélsőjobboldali pártokból, állt a Bizottság megbuktatására irányuló indítvány mellé. Mindez annak ellenére történt, hogy számos EP-képviselő korábban bírálta az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást, valamint Ursula von der Leyen politikáját.

Ez volt a negyedik bizalmi szavazás az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen második bizottsági elnöki ciklusa alatt. Az előző, 2025 júliusában és októberében tartott szavazások szintén a Bizottság parlamenti támogatását erősítették meg, a bizalmatlansági indítványok akkor sem jutottak közel az elfogadáshoz szükséges küszöbhöz.