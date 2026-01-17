Aláírták az EU–Mercosur-egyezményt, létrejön a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térsége

Európai Unió;szabadkereskedelmi megállapodás;Mercosur;

Huszonöt évnyi tárgyalássorozat ért véget.

Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országcsoport vezetői szombaton Paraguay fővárosában, Asunciónban aláírták azt a szabadkereskedelmi megállapodást. lezárva a csaknem 25 éve tartó tárgyalási folyamatot - írja a Reuters.

A megállapodás célja nyilvánvalóan az egymás áruit sújtó vám csökkentése és a két térség közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése. Ahhoz, hogy a megállapodás életbe lépjen, még szükség van az Európai Parlament jóváhagyására, valamint a Mercosur tagállamainak - Argentínának, Brazíliának, Paraguaynak és Uruguaynak - parlamenti ratifikálására. Amint ez megtörténik, a dokumentum az Európai Unió történetének legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodásává válhat, nem mellesleg – hívta fel az figyelmet az Európai Unió nevében Ursula von der Leyen bizottsági elnök – a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térsége jön létre.

Az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelem egy 700 millió fős piacot jelent, 2024-ben elérte a 111 milliárd eurós forgalmat. Az EU főként gépeket, vegyipari termékeket és közlekedési eszközöket exportál, míg a Mercosur kivitele elsősorban mezőgazdasági termékekből, ásványkincsekből, farostból és papírból áll.

Bár a Mercosur részéről korábban több kifogás is elhangzott az egyes szabályozási elemeivel kapcsolatban, Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök pénteken Rio de Janeiróban kijelentette: a megállapodás új gazdasági lehetőségeket teremt, és mindkét fél számára élénkebb kereskedelmet és nagyobb befektetési aktivitást hozhat. Brazília emellett az Egyesült Arab Emírségekkel, Kanadával és Vietnámmal is folytat kereskedelmi tárgyalásokat, valamint dolgozik az Indiával fennálló vámpreferenciális megállapodás bővítésén is. Elnöki szinten egyébként csak Luiz Inácio Lula da Silva nem képviseltette magát a paraguayi aláírási ünnepségen – Mauro Vieira külügyminiszter utazott el helyette –, de Ursula von der Leyen benézett hozzá útban Asunción felé.