Hologrammal helyettesítené az Idétlen időkig filmből ismert mormotát egy állatvédő szervezet

Zöldzóna;Egyesült Államok;állatvédelem;mormota-nap;

2026-01-22 17:06:00 CET

A kezdeményezés ismét reflektorfénybe helyezte a mormotanap hagyományát, vitát nyitva arról, hogy a több évtizedes esemény mennyiben egyeztethető össze az állatvédelmi szempontokkal.

Hologramra cserélné Punxsutawney Philt egy ismert amerikai állatvédő szervezet, a PETA - írja a Fox News.

A kezdeményezésről a szervezet alapítója levélben tájékoztatta a helyi mormotaklub elnökét.

Phil alakja az 1993-ban készült Idétlen időkig (angolul Groundhog Day) című film kapcsán ismerhetjük, amelyben Bill Murray egy mogorva, cinikus pittsburghi időjárás-bemondót alakít. A történet szerint a főhős minden évben Punxsutawney-be utazik a mormota nap eseményeit tudósítani: február 2-án a néphagyomány szerint éppen egy téli álmából felébredő mormota viselkedése alapján jósolják meg, hogy mikor érkezik a tavasz — ha meglátja a saját árnyékát, még hat hétig tart a tél, ha nem, akkor korán jön a melegebb idő –, és ezért nagy tömeg gyűlik össze, hogy lássa a jós-mormotát. Ebben a furcsa helyzetben Phil egy váratlan hóvihar következtében különös időhurokba kerül, és ugyanazt a február 2-i napot éli át újra és újra, amíg rá nem jön, hogy változtatnia kell önző viselkedésén és értékrendjén.

Ingrid Newkirk, a PETA alapítója egy korszerű, háromdimenziós mormotahologramot ajánlott fel a szervezőknek. Cserébe azt kérik, hogy a klub „végre engedje nyugdíjba” Philt és családját, és helyezze el őket egy megbízható állatmenhelyen. Álláspontjuk szerint egy nagyméretű hologram nemcsak kiválthatná a hagyományos ceremóniát, hanem akár helyi időjárás-előrejelzéseket is megjeleníthetne.

Newkirk azzal érvelt: ha digitális előadók koncerteket adhatnak, és rég elhunyt hírességek jelenhetnek meg rendezvényeken hologramként, akkor ezt a technológiát arra is lehetne használni, hogy az igazi Phil békében tölthesse téli álmát. A PETA ezért arra szólította fel a punxsutawney-i mormotaklubot, hogy hagyjanak fel az elavult hagyománnyal, amely szerintük egy félénk vadállat rendszeres zaklatásán alapul, és inkább egy látványos, korszerű megoldással újítsák meg az eseményt.

A szervezet emlékeztetett arra is, hogy a mormoták természetüknél fogva kerülik az embereket, szeretnek üregeket ásni, környezetüket felfedezni és téli álmot aludni. Állításuk szerint ezek az alapvető viselkedési formák Phil számára gyakorlatilag elérhetetlenek, mivel egész évben kis méretű ketrecben tartják. Newkirk szerint egy hologramos megoldás nemcsak a közönség számára lenne vonzó, hanem Phil is méltóságteljesebben jelenne meg fényből kirajzolva, mint amikor gondozók kezében, tömeg előtt mutogatják.

Hozzátette: a mormoták érzékenyek az emberi szagokra, félnek a hangos zajoktól és idegenkednek a tömegtől, ennek ellenére Philnek minden évben zajos környezetben kell szerepelnie, anélkül hogy figyelembe vennék jólétét vagy természetes ösztöneit. A PETA szerint mindez azt jelenti, hogy egy vadállatot használnak fel szórakoztatási célokra.

Newkirk úgy fogalmazott: a hagyomány ötlettelen, és figyelmen kívül hagyja azt az alapvető tényt, hogy Phil ugyanúgy képes félelmet és kellemetlenséget átélni, mint az emberek, miközben nem önkéntes résztvevője az évről évre megismétlődő eseménynek. Hozzátette: egy hologram alkalmazásával a város továbbra is bevételhez juthatna. A PETA - amelynek egyik jelmondata szerint az állatok nem szórakoztatásra valók - a szervezők tájékoztatása szerint ingyenes, úgynevezett „empátiacsomagokat” is felajánl azoknak, akik szerintük rászorulnak az együttérzés elsajátítására.