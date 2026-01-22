Emlékparkot hozna létre a Szőlő utcai javítóintézet helyén Óbuda polgármestere

Kiss László;emlékpark;Óbuda;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-01-22 18:00:00 CET

Álláspontja szerint az épület kiürítése és bezáratása nem teszi semissé az ott elkövetett bűnöket.

Elbontatná a kormány által nemrégiben bezáratott Budapesti Javítóintézet épületét, és annak helyén létrehozná a Bántalmazott Gyermekek Emlékparkját Óbuda polgármestere.

Kiss László egy csütörtöki közleményben hangsúlyozta, az önkormányzat együttérzését fejezi ki minden bántalmazást elszenvedett gyermek felé. Álláspontjuk szerint semmilyen erőszak nem fogadható el azokkal szemben, akik a legkiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Külön hangsúlyozzák szolidaritásukat a Szőlő utcai intézményben bántalmazott gyermekek iránt. Jelezte, bár a kormány kiürítette az épületet és elküldte az ott dolgozókat, a történtek súlyát ez nem teszi semmissé.

Úgy véli, a gyalázatot nem tudja eltörölni, arra emlékezni kell. Éppen ezért a polgármester kezdeményezi, hogy az ingatlanegyüttes kerüljön az önkormányzat kezelésébe, és ennek helyén jöjjön létre az emlékpark.



