Iványi Gábor a Népszava-esten: Nincsenek bűnöző gyerekek

Iványi Gábor;

2026-01-22 22:17:00 CET

Az esten többek között az egészségi állapotáról és a Fűtött utca nevű hajléktalanszállójukról is beszélt.

– Nem lenne több 20 százaléknál ezeknek a kétharmados illetőknek a birodalma, ha a dolgok normálisan működnének, és mindenki szabadon hozzáférne az információkhoz – mondta Iványi Gábor, lelkész a tizenegyedik alkalommal megtartott csütörtöki Népszava-esten. A beszélgetésen – amelyet Bálint Orsolya lapunk Visszhang mellékletének szerkesztője moderált –, Iványi kijelentette:

a hatalom lehetőségei lassan-lassan elfogynak.

Iványi az egészségi állapotát firtató kérdésre azt mondta: „Még nem fogytam el. Köszönöm szépen, jól vagyok, a koromhoz és állapotomhoz képest. Nem titok, hogy kórházból jövök, de a sokat futott ló esete az enyém, és az ő patkójuk is elkopik időnként.”

Mint megtudtuk, a nagy hidegben a Dankó utcában csúcsra van járatva a Fűtött utca nevű hajléktalanszálló. „Van egy legalább 50 éves légbefúvó szerkezetünk, ezzel 23 fokra lehet felfűteni ezt az óriási hodályt. Nem érdekel minket, hogy elvben csak 100 emberre szól a finanszírozásunk, ennél több embert beengedünk, akár a lépcsőkre is. Amíg tudjuk kinyitjuk és ki is fogjuk nyitni!” – fejtette ki arra a kérdésre, hogy hogyan segítenek az év eleji fagyok idején.

„Kockázatvállalás nélkül nem lehet élni ebben a világban és ezt az árat én hajlandó vagyok megfizetni. De az én helyzetem közel sem olyan rossz, mint a hajléktalanoké, akik ilyen hidegben az utcán vannak” – szögezte le a lelkész. Iványi Gábor szerint a hajléktalan ráadásul nem is igazán az, akinek nincsen saját rendelkezésű lakása, hanem az, „akinek nincs olyan sorstársa, aki segíthet rajta.” Ha pedig egy szegénynek nincs olyan sorstársa, csak olyanok, mint ő, akkor ne csodálkozzunk, hogy vékony a szolidaritás rétege – tette hozzá.

„Mi nem bíráljuk az embereket a sorsukért, hanem megpróbálunk valahogy a társaik lenni. Én nem vagyok egy csodahívő ember – még ha a bibliás hátterem miatt sokan ezt gondolnák – de csodának tartom az életet. Az év 365 napján 400 adag étel készül. A főiskola tanárai ugyanazt eszik, mint a hajléktalanok, és az utcára is viszünk. És még ezen felül is kapunk adományozóktól ételeket, amit továbbadunk a rászorulóknak” – mondta.

Iványi Gábor felhozta Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezetőt, korábbi VIII. kerületi polgármestert is. A politikus egyszer azt mondta, Iványinak és a gyerekeinek milliárdos ingatlanja van. „Az az igazság, hogy nekem egy kutyaólam sincsen, szolgálati lakásban lakom, mint lelkész. Akkor kitalálta, hogy nem magamnak lopom a pénzt, hanem az egyházamnak. A bíró a tárgyaláson kérte, hogy sorolja fel a parókiákat, mire ő 10 templomot hozott példaként. Egy nyíregyházi templomot is említett, mire a bíró azt kérdezte tőlem, hogy azt miből vettük. Mondtam neki, hogy csak azt nem tudom, koronából, vagy pengőből. Sok-sok évvel ezelőtt nem tudtuk, hogy majd ellopjuk rá a pénzt” – idézte fel.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárra vonatkozóan is beszélt egy rossz emlékről: „Azt mondta nekem, amikor elvette az iskolánktól a pénzt, hogy tulajdonképpen én tandíjat is szedhetnék.”

Iványi egy ponton meghatódva beszélt arról is: egy alkalommal a most bezárt Szőlő utcában is járt, ahol betlehemi előadást játszottak a bentlakókkal.

„Nincsenek bűnöző gyermekek. A társadalom bűne az, ami így buggyan felszínre, hogy egy védtelen, ártatlan kis élet, belesodródik valamibe, amiért a felnőttek megbüntetik őket” – jelentette ki, az ügy felelőseiről pedig azt mondta: „Egy népet nem lehet akarata ellenére kormányozni.”