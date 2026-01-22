Magyar Péter: Nem azért akar kétharmadot a Tisza Párt, mert 16 évig egyeduralkodó szeretne lenni

választás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-22 21:56:00 CET

A Tisza Párt elnökének ígérete szerint kormányra kerülve 1-2 hónapon belül hazahoznák az uniós forrásokat, amely számos egyéb kedvező gazdasági folyamatot is beindítana.

A Válasz Online új választási műsorának adott nagyinterjút Magyar Péter, ebben elsőként a Mercosur megállapodásról és annak európai parlamenti blokkolásáról esett szó, ezzel kapcsolatban Magyar Péter elmondta, hogy a Fidesz hosszú ideig támogatta az egyezményt, majd az utolsó pillanatban hirtelen harcos ellenzőkké váltak és odaszerveztek Strasbourgba néhány közpénzen fizetett propagandistát.

Az Európai Parlament döntése a politikus szerint arra jó, hogy időt nyertek, így egy jövendő Tisza-kormány be fog tudni szállni a tárgyalásokba és el fogja tudni érni, hogy a magyar gazdák is jól járjanak. Megjegyezte, a magyar agrárium nagyon nehéz helyzetben van a Mercosur nélkül is, például az ukrán gabona és más versenytársak miatt. A felvetésre, hogy a dél-amerikaiak amúgy már sokféle engedményt tettek, a Tisza Párt elnöke úgy reagált, nem mindegy, hogy ezeket az engedményeket a francia, az olasz vagy a német autóiparnak, vagy a magyar gazdáknak tették. Magyar Péter szerint közkeletű tévedés, hogy az EU-s tagállamok mindent elfogadnak és nincsenek viták, ugyanolyan kemény fellépések és háttéregyezkedések vannak, csak nem feltétlenül cipővel verik a pulpitust.

A kérdésre, hogy tud-e 3-5 gazdasági mérőszámot mondani, amit a Tisza Párt akár Kapitány Istvánnal közösen kitűzött maga elé, s ami belátható időn belül, 1-2 éven belül, számonkérhető módon megváltozik, Magyar Péter úgy válaszolt, az uniós források hazahozatala a kormányváltás után 1-2 hónapon belül meglesz, az már rögtön 8 ezer milliárd forint, igaz, abból már több száz milliárd forint véglegesen elveszett, vagyis szorít is az idő. Ha Brüsszel elfogadja a Tisza-kormány által bevezetendő korrupcióellenes és jogállam-helyreállítási intézkedéseket, akkor gyors megegyezés lesz - fejtegette Magyar Péter, hozzátéve, nyár előtt meglehet a megállapodás. Ebből sokminden egyéb is következik, például helyreállhat a költségvetési egyensúly, és a beruházások számának zuhanása is megfordulhat - magyarázta.

Jelenleg Magyarországon a legalacsonyabb a fogyasztás az egész EU-ban, ez rengeteg mindent elmond, de ez is változni fog - tette hozzá.

Az orosz üzemanyagfüggőségről, és arról, hogy Gulyás Gergely szerint ha nincs orosz olaj és gáz, nincs rezsicsökkentés, Magyar Péter azt mondta, meg lehet nézni most is, hogy mennyibe kerül az üzemanyag, és semmivel sem olcsóbb, mint a környező országokban, nem azért, mert az orosz olaj ne lenne tényleg valamivel olcsóbb, mint a Brent, hanem azért, mert az Orbán-kormány rommá adóztatja. A magyar vállalatok pedig eleve semmiféle rezsicsökkentést nem kapnak, nem véletlen, hogy alig 5 százalékuk tud exportálni. Ezt követően a diverzifikáció mellett szólva a Tisza Párt elnöke elmagyarázta Gulyás Gergelynek, hogy ha valamit több helyről tud az ember beszerezni, akkor azokat meg tudja versenyeztetni. Kitettség esetén nincs alkupozíció - magyarázta, megjegyezve azt is, az orosz függőségről való leválás nem azt jelent, hogy egyáltalán nem veszünk orosz olajat, vagy gázt, hanem azt, hogy a legolcsóbbat és a legbiztosabbat veszi meg. Az EU nem véletlenül ad pénzt új vezetékekre, mert ez az energiabiztonság szempontjából jó - fejtegette Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke ezt követően jelezte azt is, hogy másfél millió ember még mindig tűzifával kénytelen fűteni Magyarországon, és ráadásul hetek óta szociális tűzifa sem jut el egy csomó helyre. Szombathely mellől jött hozzájuk egy hír egy Tisza Szigettől, segíteni próbáltak egy idős hölgynek, de hiába: „Két napja kihűlt és meghalt. 2026-ban Magyarországon. Miközben tudott róla a szociális ellátórendszer, próbáltak a szigetek segíteni neki, de olyan élhetetlen körülmények között élt, hogy egyik éjszaka megfagyott. A saját jelöltünkhöz, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, gyerekorvoshoz fagysérüléssel vittek be gyerekeket. 2026-ban Magyarországon. Miről beszél Gulyás Gergely? Most kell januárban felkészülni?” - fakadt ki az ellenzéki vezető, a miniszter mai kormányinfós állításaira reagálva. Megállapította, a kormány felkészületlenül, dilettáns módon kezeli a fagyhelyzetet. Közölte azt is, hogy a Tisza Párt több ezer családnak segített saját pénzből.

A kérdésre, hogy az ellenzéki párt mit hajlandó tenni Ukrajnáért, a Tisza Párt elnöke azt mondta, az ország lassan négy éve háborúban áll, a kormány pedig hagyta, hogy az oroszok rakétázzák Munkácsot. Majd arról beszélt, hogy szerencsére kilátásban van a béke, az újjáépítésben pedig nagy feladata lesz például a magyar cégeknek, ez nagy lehetőséget is jelent. Igaz, a mélyponton lévő kapcsolatok miatt ennek érdekében sokat kell majd dolgozni.

Donald Trumppal kapcsolatban azt mondta, más típusú viszonyt képzel el vele, mint Orbán Viktor, baseball-sapkát nem fog vele aláíratni, Kapitány István sem tette, amikor találkozott vele még az első elnöksége idején. Mint mondta,

nem is személyes barátságokra van szükség, hanem pragmatizmusra, win-win szituációk megteremtésére.

Orbán Viktor barátságai pedig nem igazi barátságok, hanem érdekkapcsolatok, ezt alátámasztja többek közt a Robert Ficóval való viszonya is, és az, hogy éppen börtönnel fenyegeti a határon túli magyarokat - fejtegette. Tiszteletet kivívni egy tárgyalópartner szemében úgy is lehet, ha közben hű maradsz az elveidhez - magyarázta a Tisza Párt elnöke, aki nagy hangsúlyt fektetne a V4-es szövetségi rendszernek is, kibővítve Ausztriával és Horvátországgal, de adott esetben Romániával is. Itt megjegyezte, hogy természetesen nem magyargyűlölőkkel tervez együttműködni.

Akár Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlóval is járhatna focimeccsre, Peter Pellegrininek ehhez semmi köze - mondta el a Tisza Párt elnöke azzal kapcsolatban, hogy a szlovák köztársasági elnök kiakadt, amiért a Magyar Péter Felvidékről és felvidéki magyarokról beszélt. Mint jelezte, nem Magyarország fenyegeti a szlovákokat, hanem ők fenyegetik a magyarokat börtönnel. Ezen a ponton a Tisza Párt elnöke megjegyezte, fontos személyek álltak ki a magyarok mellett az Európai Parlamentben már most. Az Orbán-kormány szerinte nemzeti minimumot sértett, amikor a Szijjártó-féle külügy nem állt ki.

A Tisza Párt elnöke közölte, a pártoknak juttatott állami támogatások redukálása érdekében hozzá fognak nyúlni a vonatkozó törvényhez, ugyanakkor azt is hangsúlyozta: „mi komolyan gondoljuk azt, hogy a Tisza nem egyeduralomra tör. A Tisza nem azért szeretne kétharmadot, hogy utána 16 évig uralkodjon, mint ahogy a Fidesz tette, hanem hogy meg lehessen hozni fontos és komplex döntéseket.” A fékek és ellensúlyok rendszerének visszaállítása az egyik legfontosabb feladatuk, mert úgy működik jól egy ország és úgy lehet a közpénzeket védeni - magyarázta, hozzátéve, mindezt azonban egyszerűbb kétharmados döntésekkel kivitelezni.

A Tisza Párt elnöke végezetül Fidesz-Mi Hazánk-DK koalícióról beszélt, mondván, a hatalmi elit megrettent, nekik ugyanis nem érdekük a status quo változása.