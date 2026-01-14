Több mint 400 rab szabadon engedéséről számolt be a venezuelai házelnök

Venezuela;börtönök;Nicolás Maduro;

Jogvédők vitatják ezt, szerintük 60 és 70 közé tehető a szabadlábra helyezettek száma.

Több mint 400 rabot engedtek szabadon a venezuelai börtönökből „a béke jegyében szánt gesztus” keretében – közölte kedden Jorge Rodríguez, a venezuelai parlament elnöke.

Jogvédők ugyanakkor vitatták ezt, szerintük 60 és 70 közé tehető a szabadlábra helyezettek száma. Egyben bírálták a lassú folyamatot és az információk hiányát. A caracasi vezetés hétfői közlése még 116 rab – köztük két olasz állampolgár – szabadon engedéséről szólt.

A Foro Penal nevű venezuelai emberi jogi szervezet szerint az év elején még legalább 800 politikai fogoly volt rácsok mögött. A venezuelai kormány állítása szerint nincsenek politikai foglyok az országban, az őrizetben lévő embereket bűncselekmények miatt tartják fogva.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a venezuelai börtönökben fogva tartott három magyar állampolgár közül egy személyt a venezuelai hatóságok szabadon bocsátottak. A másik két honfitársunk szabadulása érdekében tovább dolgozunk – közölte a tárcavezető. Arra nem tért ki, hogy a most szabadon engedett magyar állampolgár az a Bossányi Zsuzsanna-e, akit tavaly június közepén fogták el a dél-amerikai ország hatóságai, miután társaival együtt az első és a második világháború idején elsüllyedt hajóroncsok felkutatása céljából közelítette meg a venezuelai partvidéket.

Caracas a múlt héten jelentette be, hogy megkezdi a Nicolás Maduro elnöksége idején bebörtönzöttek szabadon bocsátását. Delcy Rodríguez ügyvezető elnök csütörtökön leszögezte: a bebörtönzöttek szabadon engedése nem jelenti azt, hogy Caracas alávetné magát Washingtonnak.

María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető, aki az egyik fő szószólója a politikai foglyok szabadon engedésének várhatóan csütörtökön a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.