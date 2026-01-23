Magyar Péter úgy látja, az építési és közlekedésügyi miniszter ezzel túl ment mindent határon, és felszólította, hogy „takarodjon a közéletből”.
Az esemény szervezője szerint pártfüggetlenül tiltakoztak, de a rendezvény támogatója tavaly már a kormánypárti békemenetnek is részese volt.
Exkluzív sorozatként öt héten keresztül folytatásokban részleteket közöltünk a 2018-ban Utolsó szombat című művével debütált Mezei Márk új regényéből. Az első részt július 30-i számunkban olvashatták, a mostani az utolsó. A könyv fiatal főszereplője 1987 forró nyarának utolsó napjaiban kerül fel Százhalombattáról Budapestre, ahol egyszerre kell beilleszkednie apja testvérének vallásos háztartásába és megtalálnia a helyét a főváros ismeretlen világában. El tud-e búcsúzni a tengizi kiküldetésben megbetegedett apa és fia? Ki dönthet egy végakarat nélkül eltávozott temetéséről? Igaz-e, hogy mindannyian két rossz döntésnyire vagyunk életünk teljes összeomlásától? Mindez kiderül a Kalligram Kiadónál megjelent izgalmas és felkavaró regényből.
Adam LeBor majd' húsz évig tudósított mértékadó lapokat a világ legforróbb történéseiről, és közben írt nyolc tényirodalmi kötetet. Gondolhatnánk, a valóságnál nincs se megrázóbb, se eredetibb, az angol újságíró mégis regényírásba fogott. Nem minden hatás nélkül, már megvették a Magyarországon játszódó krimitrilógiájának megfilmesítési jogait. A Nyolcadik kerület írójával a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon beszélgettünk migránsokról, cigányokról, nemzeti öntudatról, Brexitről.
Maszkot viselő ismeretlenek késekkel és baseball ütőkkel támadtak rá szombat éjfélkor kárpátaljai romák átmeneti táborára Lemberg (Lviv) külvárosában, a támadás következtében egy ember meghalt, négyen súlyosan megsebesültek - adta hírül az MTI ukrán hírportálok hírei nyomán.
Népszínház utca - Folyamatosan vegzálnak, erre jutottunk már megint. Folyamatos terror a cigányok ellen. Amikor Pestre betettem a lábam x évvel ezelőtt akkor volt, hogy a rendőrök folyamatosan igazoltattak,és volt hogy verést is kaptam (minden ok nélkül ). Na most ismét kapjuk őket - írta a közösségi portálra Bordás Róbert operatőr, a TASZ munkatársa, akivel az "igazoltató" rendőr a zsebeit is ki akarta pakoltatni, minden indok, magyarázat nélkül. Talán csak mert cigány.
Zsúfolásig megtelt kedd késő délután a kerecsendi közösségi ház, ahol az első soros önkormányzati ülést tartotta képviselő-testület azt követően, hogy május elején leszavaztak egy már megnyert, 400 milliós deszegregációs programot és egy másik, hátrányos helyzetű gyerekeket segítő, nyolcvanmilliós projektet. Tucatnyian jöttek el azok a romák, akik a programokban egyfajta kitörési lehetőséget láttak, s most csalódottak, mert úgy érzik, ezt a pénzt elvették tőlük, sőt, az egész falutól.
Szégyellünk titeket! – üzenték roma értelmiségiek az Országos Roma Önkormányzatnak a szervezet Dohány utcai székházánál tartott demonstráción. A tüntetést több társával egy fiatal roma jogász, Kalányos Zsolt szervezte.
Számos neves közéleti személyiség látta el névjegyével azt az állásfoglalást, amelyben az aláírók tiltakoznak a választási kampány cigányellenes állami propagandája ellen.
Orbán Viktor migránsnak nevezte a magyarországi cigányságot miskolci kampánylátogatása során. A miniszterelnök Facebook-oldalán megjelent videót a 168 Óra szúrta ki.
A kormány erőforrást, nem pedig áldozatot lát a magyarországi roma közösségben - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat hallgatói és alumnitalálkozóján, a Magyar Tudományos Akadémián.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős ítélete szerint, a jobbikos vezetésű tiszavasvári önkormányzat megsértette a helyi romák emberi méltóságát, amikor támogatta, hogy a Becsület légiója elnevezésű szervezet zaklassa őket a lakóhelyükön - informál a közösségi portálon a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).
Személyiségi jogokat sértett Mohácsi László, a Jobbik Hajdú-Bihar megyei önkormányzati képviselője, amikor a cigányság deportálásáról beszélt a megyei közgyűlésben - erősítette meg a Debreceni Ítélőtábla csütörtöki jogerős határozatában a Debreceni Törvényszék elsőfokú ítéletét.
Farkas Flóriánnak végre távoznia kellene a közéletből, amíg ez nem történik meg, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) képtelen a hatékony működésre – jelentette ki lapunknak Vajda László. Az ORÖ képviselője Farkast és az embereit gyanúsítja azzal, hogy botrányossá alakult a kihelyezett közgyűlésük, bár szerinte ezt felfújta a média. Közben az is kiderült, hogy az ORÖ újabb programjánál tártak fel szabálytalanságokat, az Út a szakmaválasztáshoz nevezetű akcióból semmi nem valósult meg az LMP szerint.
Ismét magyarázkodni kényszerült Trócsányi László a romákkal kapcsolatos kijelentése miatt. Az EUobserver beszámolója szerint az igazságügyi miniszter hétfőn Brüsszelben azt fejtegette, fennáll a veszélye, hogy a romák Szíriában kötnek ki a dzsihádisták, vagy más radikálisok oldalán. Később kiderült, Trócsányi csak a radikalizmus és a romák közötti lehetséges kapcsolatról beszélt. Magyarország nem tud menekülteket befogadni, mert 800 ezer cigány felzárkóztatásáról kell gondoskodnia. Ezt még májusban közölte a miniszter, amit szerinte az ellenzék félremagyarázott.