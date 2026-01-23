Ok nélkül is vegzálják a cigányokat a Népszínház utcában - Videó

Népszínház utca - Folyamatosan vegzálnak, erre jutottunk már megint. Folyamatos terror a cigányok ellen. Amikor Pestre betettem a lábam x évvel ezelőtt akkor volt, hogy a rendőrök folyamatosan igazoltattak,és volt hogy verést is kaptam (minden ok nélkül ). Na most ismét kapjuk őket - írta a közösségi portálra Bordás Róbert operatőr, a TASZ munkatársa, akivel az "igazoltató" rendőr a zsebeit is ki akarta pakoltatni, minden indok, magyarázat nélkül. Talán csak mert cigány.