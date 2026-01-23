Síró Orbán-kép alatt szeletelt fel egy magyar nemzeti szinű tortát George Simion pártjának képviselője

Románia;Orbán Viktor;magyarellenesség;George Simion;

2026-01-23 17:21:00 CET

Úgy tűnik, a szélsőségesen magyarellenes román pártban még nem szóltak mindenkinek, hogy a miniszterelnök őket támogatta a tavaly májusi elnökválasztáson.

Friss hergeléssel jelentkezett Lidia Vadim Tudor szélsőjobboldali román politikus: a Transtelex szerint az apropót az adta, hogy Orbán Viktor szövetségesét, az AUR vezetőjét, George Simiont egy amerikai republikánus szervezet kitüntette, mint a szólásszabadság és a demokrácia védelmezőjét, a nagy alkalomból pedig az Orbánhoz hasonlóan trumpista Simion felszeletelt egy Grönland alakú tortát.

Lidia Vadim Tudor ezen felbuzdulva úgy gondolta, hogy ő is szeletelésbe kezd, a célra pedig Magyarországot szemelte ki szimbolikusan, ugyanis egy magyar nemzeti trikolórral, magyar koronás címerrel ellátott tortát vagdalt fel, körülötte a szoba nagyjából minden négyzetméterét telepakolva román zászlókkal. A gépezetbe ugyanakkor egy kis baki is becsúszott, ugyanis a háttérbe még elhelyezett egy mesterséges intelligenciával megbuherált fotót Orbán Viktorról, amin az látszik, hogy a miniszterelnök sír.

A jelek szerint Lidia Vadim Tudornak a párt vezetése elfelejtette megemlíteni, hogy Orbán Viktor tavaly májusban, a román elnökválasztás előtt, hírhedté vált tihanyi beszédében nyíltan együttműködéséről biztosította George Simiont, mondván, teljesen egyetért vele, a románokkal pedig „történelmi sorsközösségben élünk.”

Lidia Vadim Tudor bejegyzéséhez azt írtra: „apám kedvenc tortája”. A román képviselő apja, Corneliu Vadim Tudor a soviniszta Nagy-Románia Párt (PRM) alapítója és elnöke volt, aki szélsőségesen nacionalista, magyarellenes nézeteiről és indulatos szónoklatairól volt nevezetes. A poszt vegyes reakciókat váltott ki, volt, akinek tetszett a provokáció, más azonban nagyobb felelősséget várt volna el egy parlamenti képviselőtől.

A kritikákra Lidia Vadim Tudor úgy reagált, hogy ez csak humor és kezeljék úgy. Előzőleg az ihletet adó grönlandos szeletelésnél George Simion is hasonlóképpen reagált, mondván, egy baráti, jó hangulatú esemény volt, és „ilyen a hangulat manapság Washingtonban”. Az Európai Parlament alelnöke, Nicolae Ștefănuță azonban nem értékelte annyira a viccet és nemes egyszerűséggel annyit üzent Simionnak, hogy „akadjon a torkán az a torta”. A szintén román, de liberális politikus, Nicolae Ștefănuță egyébként magyarul is tud valamennyit, illetve részt vett a tavalyi, betiltott Budapest Pride rendezvényen is.