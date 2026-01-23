Angola;irodalmi Nobel-díj;lepke;Krasznahorkai László;

„Így már nem vagyok többé egyedül” - köszönte meg Krasznahorkai László, hogy egy gyulai tudós elnevezett róla egy angolai lepkefajt

Sáfián Szabolcs aznap jelentette meg tanulmányát, hogy az író átvette irodalmi Nobel-díját.

Köszönettel tartozom a kivételes tudós Sáfián Szabolcsnak, aki Angolában felfedezett egy lepkét, és rólam nevezte el. Igy már nem vagyok többé egyedül - írta Krasznahorkai László a Facebookon, mellékelve a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársának, Sáfián Szabolcsnak a tanulmányát az Angola északi részén felfedezett lepkefajról.

A gyulai tudós egyrészt annak apropóján nevezte el földijéről, a Nobel-díjas íróról a lepkefajt, hogy tanulmánya december 10-én jelent meg, aznap, amikor Krasznahorkai László átvette az irodalmi Nobel-díját Stockholmban. Másrészt pedig arra reflektálva, hogy az író legújabb, tavaly ősszel megjelent regénye A magyar nemzet biztonsága – Vadászat pillangóra címet viseli. Miképp arra a Magyar Természettudományi Múzeum is felhívta a figyelmet, e művében a szerző a muzeológia és a lepkészet titokzatosságait próbálja feltárni a rá jellemző monologizáló stílusban.

A Pseudaletis Krasznahorkaii-ról szóló tanulmány teljes terjedelmében elolvasható ezen a linken.

