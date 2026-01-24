Sztojka Attila romaügyi államtitkár helyzete gyengült, miközben újabb erős ember jelent meg a kormánypárti cigányoknál

romák;Országos Roma Önkormányzat;Sztojka Attila;

2026-01-24 05:55:00 CET

Szűcs Csabának hívják. Az általa létrehozott fideszes digitális polgári körnek már több mint 18 ezer tagja van.

Bármennyire szürreális, a Fidesz honlapja még mindig a párt szövetségesei közé sorolja a Lungo Dromot. Annak ellenére, hogy a Farkas Flórián vezette roma szervezet nem mutat életjeleket, a 2024-es nemzetiségi választáson el sem indult. Farkas Flórián utódjaként Sztojka Attila volt romaügyi kormánybiztost tartották számon, aki az előző választáson a Fidesz listájáról a parlamentbe is bekerült, majd a Belügyminisztérium államtitkárrá nevezték ki. Korábban Sztojka Attila feladata volt rendet tenni a cigány közéletben, ami fideszes nyelvről lefordítva annyit tesz: gondoskodnia kellett arról, hogy az ellenzéki irányba elhajlott akkori Országos Roma Önkormányzatában újra markáns többsége legyen a kormánypártnak.

Sztojka kezdetben egy Farkas Flórián nélküli Lungo Dromra és más szervezethez tartozó, de a Fidesz iránt lojális országos önkormányzati képviselőkre szerette volna alapozni az együttműködést. Az erről szóló, zárt ajtók mögött tartott tárgyalásairól azonban titokban hangfelvételek készültek, ezek pedig eljutottak lapunkhoz. A hangfelvételek alapján 2022 elején cikksorozatban számoltunk be arról, hogy Sztojka Attila milyen módszerekkel – fenyegetéssel, állásajánlatokkal – próbálja kívülről irányítani a kormánytól elvileg független országos roma érdekképviseletet.

A kínos helyzetbe került Sztojka Attila zokon vette a történteket, szakított a Lungo Drommal. Inkább új szervezetet gründolt. Ez a Cigány Közösségek Szövetsége, a CiKöSz, amely – a kormány jelentős politikai és anyagi támogatását élvezve – tarolt a 2024-es roma nemzetiségi választáson. Az erőviszonyok alapján magától értetődő, hogy Aba-Horváth István személyében az országos önkormányzat élére is ciköszös politikust választottak. Államtitkári kinevezésekor Sztojka Attila átadta a CiKöSz vezetését Szűcs Csabának, Kiskunhalas volt alpolgármesterének, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnökének. Időközben megromlott a viszony Sztojka Attila és Aba-Horváth István, valamint Szűcs Csaba között. Aba-Horváth nyilvánosan szóvá tette, hogy a romáknak szánt pénzek elosztásába nincs beleszólása az országos önkormányzatnak. Kifogások érték az államtitkár stílusát is. Sztojka Attila az általa létrehozott Roma Digitális Polgári Kör alapítói közé sem Aba-Horváth Istvánt, sem Szűcs Csabát nem hívta meg, meghívta viszont Tatai Ferencet, aki a CiKöSz frakcióvezetője az országos önkormányzatban és ellenlábasa Aba-Horváthnak.

A konfliktus odáig fajult, hogy Aba-Horváth István és Szűcs Csaba szervezeteikkel együtt kilépett a CiKöSz-ből. Mindketten hangsúlyozták, hogy a Fidesz iránti elkötelezettségük ettől még töretlen maradt. Szűcs vezetésével – és Aba-Horváth közreműködésével – másik roma digitális kör alakult, a Közösen a Cigányságért Digitális Polgári Kör. Nemrég Szűcs Csaba a közösségi oldalán jelentette be, hogy már több mint 18 ezren vannak, és csak egészen kevés választja el őket attól, hogy a legnagyobb létszámú digitális polgári körré váljanak.

Sztojka Attila nem tudja ráerőltetni akaratát a romák országos önkormányzatára. Az általa favorizált Tatai Ferenc helyett a testület Aba-Horváth Istvánt választotta a parlamenti választáson induló roma nemzetiségi lista vezetőjévé. Aba-Horváthnak jó esélye van rá, hogy a kedvezményesen megszerezhető nemzetiségi mandátum révén bekerüljön az Országgyűlésbe.

A Fidesznek mindez nincs ellenére.

Ennek bizonyítékaként Aba-Horváth István fotókat tett közzé arról, hogy Kubatov Gábor fideszes pártigazgatóval és Kocsis Máté frakcióvezetővel találkozott.

Szintén Sztojka Attila háttérbe szorulását mutatja, hogy a romák körében folytatott kampány szervezését elsősorban nem rá, hanem Szűcs Csabára bízták a Fideszben. A kormánypárti holdudvarhoz tartozó roma vezetők így kétfrontos küzdelmet vívnak: egyrészt a Tisza Párttal, másrészt egymással szemben.

A lapunkhoz eljutott információk szerint Szűcs Csabának is parlamenti képviselői ambíciói vannak. Többet majd csak a Fidesz országos listájának nyilvánosságra hozatalakor fogunk tudni. Ekkor derül ki, hogy biztos befutó helyet kap-e Sztojka Attila, ha rá nem számít a Fidesz, akkor számít-e Szűcs Csabára a parlamentben. Jelenleg az sem egyértelmű, hogy a választás után a kormány megtartja-e a államtitkárként Sztojkát. Persze, ennek a kérdésnek csak akkor lesz relevanciája, ha a Fidesznek egyáltalán sikerül megnyernie a választást.

Lázár kiverte a biztosítékot Lázár János építési és közlekedési miniszter egy Balatonalmádiban tartott lakossági fórumon a Telex tudósítása szerint egyebek között arról beszélt: „ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán arra a megállapításra jutott, hogy Lázár János túlment minden határon. Lázár szerint a felvidéki magyarok szlovákok, a romák meg arra jók, hogy a vasúti mosdókat takarítsák, miközben ő a milliárdos kastélyából szétlopja a közös hazánkat – fogalmazott a pártelnök, aki ezzel zárta bejegyzését: „Elég volt! Lázár János takarodjon a közéletből!”.