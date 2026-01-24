Sztojka Attila romaügyi államtitkár helyzete gyengült, miközben újabb erős ember jelent meg a kormánypárti cigányoknál

Bármennyire szürreális, a Fidesz honlapja még mindig a párt szövetségesei közé sorolja a Lungo Dromot. Annak ellenére, hogy a Farkas Flórián vezette roma szervezet nem mutat életjeleket, a 2024-es nemzetiségi választáson el sem indult. Farkas Flórián utódjaként Sztojka Attila volt romaügyi kormánybiztost tartották számon, aki az előző választáson a Fidesz listájáról a parlamentbe is bekerült, majd a Belügyminisztérium államtitkárrá nevezték ki. Korábban Sztojka Attila feladata volt rendet tenni a cigány közéletben, ami fideszes nyelvről lefordítva annyit tesz: gondoskodnia kellett arról, hogy az ellenzéki irányba elhajlott akkori Országos Roma Önkormányzatában újra markáns többsége legyen a kormánypártnak.
Sztojka kezdetben egy Farkas Flórián nélküli Lungo Dromra és más szervezethez tartozó, de a Fidesz iránt lojális országos önkormányzati képviselőkre szerette volna alapozni az együttműködést. Az erről szóló, zárt ajtók mögött tartott tárgyalásairól azonban titokban hangfelvételek készültek, ezek pedig eljutottak lapunkhoz. A hangfelvételek alapján 2022 elején cikksorozatban számoltunk be arról, hogy Sztojka Attila milyen módszerekkel – fenyegetéssel, állásajánlatokkal – próbálja kívülről irányítani a kormánytól elvileg független országos roma érdekképviseletet.Roma központ helyett pusztulás - Hűtlen kezelés, hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést Horváth Aladár
A kínos helyzetbe került Sztojka Attila zokon vette a történteket, szakított a Lungo Drommal. Inkább új szervezetet gründolt. Ez a Cigány Közösségek Szövetsége, a CiKöSz, amely – a kormány jelentős politikai és anyagi támogatását élvezve – tarolt a 2024-es roma nemzetiségi választáson. Az erőviszonyok alapján magától értetődő, hogy Aba-Horváth István személyében az országos önkormányzat élére is ciköszös politikust választottak. Államtitkári kinevezésekor Sztojka Attila átadta a CiKöSz vezetését Szűcs Csabának, Kiskunhalas volt alpolgármesterének, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnökének. Időközben megromlott a viszony Sztojka Attila és Aba-Horváth István, valamint Szűcs Csaba között. Aba-Horváth nyilvánosan szóvá tette, hogy a romáknak szánt pénzek elosztásába nincs beleszólása az országos önkormányzatnak. Kifogások érték az államtitkár stílusát is. Sztojka Attila az általa létrehozott Roma Digitális Polgári Kör alapítói közé sem Aba-Horváth Istvánt, sem Szűcs Csabát nem hívta meg, meghívta viszont Tatai Ferencet, aki a CiKöSz frakcióvezetője az országos önkormányzatban és ellenlábasa Aba-Horváthnak.
A konfliktus odáig fajult, hogy Aba-Horváth István és Szűcs Csaba szervezeteikkel együtt kilépett a CiKöSz-ből. Mindketten hangsúlyozták, hogy a Fidesz iránti elkötelezettségük ettől még töretlen maradt. Szűcs vezetésével – és Aba-Horváth közreműködésével – másik roma digitális kör alakult, a Közösen a Cigányságért Digitális Polgári Kör. Nemrég Szűcs Csaba a közösségi oldalán jelentette be, hogy már több mint 18 ezren vannak, és csak egészen kevés választja el őket attól, hogy a legnagyobb létszámú digitális polgári körré váljanak.Tart a belviszály: újabb DPK-t alakítottak a fideszes romák
Sztojka Attila nem tudja ráerőltetni akaratát a romák országos önkormányzatára. Az általa favorizált Tatai Ferenc helyett a testület Aba-Horváth Istvánt választotta a parlamenti választáson induló roma nemzetiségi lista vezetőjévé. Aba-Horváthnak jó esélye van rá, hogy a kedvezményesen megszerezhető nemzetiségi mandátum révén bekerüljön az Országgyűlésbe.
A Fidesznek mindez nincs ellenére.
Ennek bizonyítékaként Aba-Horváth István fotókat tett közzé arról, hogy Kubatov Gábor fideszes pártigazgatóval és Kocsis Máté frakcióvezetővel találkozott.
Szintén Sztojka Attila háttérbe szorulását mutatja, hogy a romák körében folytatott kampány szervezését elsősorban nem rá, hanem Szűcs Csabára bízták a Fideszben. A kormánypárti holdudvarhoz tartozó roma vezetők így kétfrontos küzdelmet vívnak: egyrészt a Tisza Párttal, másrészt egymással szemben.Listát állítottak a 2026-os parlamenti választásra a romák, a ciköszösök kivonultak a teremből
A lapunkhoz eljutott információk szerint Szűcs Csabának is parlamenti képviselői ambíciói vannak. Többet majd csak a Fidesz országos listájának nyilvánosságra hozatalakor fogunk tudni. Ekkor derül ki, hogy biztos befutó helyet kap-e Sztojka Attila, ha rá nem számít a Fidesz, akkor számít-e Szűcs Csabára a parlamentben. Jelenleg az sem egyértelmű, hogy a választás után a kormány megtartja-e a államtitkárként Sztojkát. Persze, ennek a kérdésnek csak akkor lesz relevanciája, ha a Fidesznek egyáltalán sikerül megnyernie a választást.
Lázár kiverte a biztosítékot
Lázár János építési és közlekedési miniszter egy Balatonalmádiban tartott lakossági fórumon a Telex tudósítása szerint egyebek között arról beszélt: „ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán arra a megállapításra jutott, hogy Lázár János túlment minden határon. Lázár szerint a felvidéki magyarok szlovákok, a romák meg arra jók, hogy a vasúti mosdókat takarítsák, miközben ő a milliárdos kastélyából szétlopja a közös hazánkat – fogalmazott a pártelnök, aki ezzel zárta bejegyzését: „Elég volt! Lázár János takarodjon a közéletből!”.
Különös adatgyűjtés
A Fidesz egy professzionális roma adatgyűjtési és mozgósítási projekt révén a parlamenti választás befolyásolására törekszik – írta a Magyar Narancs. A lap cikke szerint 53 olyan egyéni választókerületben kezdődött meg a munka, ahol az átlagosnál nagyobb a cigányság aránya. Az adatokat gyűjtő roma aktivistákat havi 150 és 350 ezer forint közötti összegért alkalmazzák, de akad példa arra is, hogy az adatgyűjtők 2500 forintos órabért és aláírásonként 300 forintot kapnak. Minderre – nem részletezett forrásból – nagyságrendileg egymilliárd forint áll rendelkezésre. Akár mintegy 200 ezer roma választópolgár adatait sikerülhetett így megszerezni. Kubatov Gábor fideszes pártigazgató nem reagált a lap megkeresésére.
Kérdésünkre egy észak-magyarországi roma vezető megerősítette a Magyar Narancs információját. A név nélkül nyilatkozó roma politikus elmondta, őt is felkérték, hogy vegyen részt az adatgyűjtésben, de nem vállalta a feladatot. Közlése szerint a megkeresett romákat azzal „etették be”, hogy képzéseken vehetnek részt, ha megadják az adataikat és hozzájárulnak azok kezeléséhez. Számos olyan esetről hallott, hogy az érintett romák élelmiszercsomagot, később pedig egyéb támogatást – csirke- vagy disznóhúst, tűzifát – kaptak.
Az általunk megkérdezett roma vezető úgy tudja, hogy az adatgyűjtés során nyolc hónapra szóló szerződéssel mintegy hatszáz embert alkalmaznak. Állította, hogy a munkát Szűcs Csaba, a Közösen a Cigányságért Digitális Polgári Kör vezetője koordinálja, az adatok – amelyeknek majd a választási mozgósításban lesz szerepük – végső soron a Fidesz-központba futnak be. Szerettük volna, ha Szűcs Csaba alátámasztja, szükség esetén pontosítja az elhangzottakat, de hiába kerestük.