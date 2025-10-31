Tart a belviszály: újabb DPK-t alakítottak a fideszes romák

Fidesz;romák;Sztojka Attila;CiKöSz;Aba-Horváth István;Magyarországi Romák Országos Önkormányzata;Digitális Polgári Körök;

2025-10-31 18:08:00 CET

Sztojka Attila államtitkár már létrehozta a Roma Digitális Polgári Kört, a vele konfliktusba került fideszes cigányok azonban életre hívtak egy másikat. Közben az országos önkormányzatban a kormánypárti CiKöSz kisebbségbe szorult.

Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke egy nappal a testület pénteki közgyűlése előtt jelentette be, hogy csatlakozott a Közösen a Cigányságért Digitális Polgári Körhöz, és erre biztat másokat is. Közben már létezik a Roma Digitális Polgári Kör, ami Sztojka Attila romaügyi államtitkár, fideszes parlamenti képviselő vezetésével jött létre.

Az előzményekhez tartozik, hogy nyáron, a Fidesz tusványosi rendezvényének romapolitikai fórumán Aba-Horváth István arról beszélt Sztojka Attila jelenlétében: úgy érzi, az országos roma önkormányzat vezetésének nincs tekintélye, „gyarmatosítva, óvodás szerepkörben vagyunk”. Aba-Horváth István a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) színeiben lett az országos önkormányzat elnöke. A Tusványoson elhangzottak után Sztojka nem hívta meg a roma digitális kör alapítói közé, meghívta viszont az Aba-Horváth ellenlábasának számító Tatai Ferencet, az országos önkormányzat CiKöSz-frakciójának vezetőjét. Szintén kimaradt a digitális körből Szűcs Csaba, a CiKöSz elnöke is (amúgy ő nem tagja az országos önkormányzatnak).

Nem sokkal később Aba-Horváth István lemondott a CiKöSz elnökségi tagságáról, Szűcs Csaba pedig az elnöki tisztségről. Mindketten kiléptették saját egyesületüket az ernyőszervezetként működő CiKöSz-ből, de mindketten hangsúlyozták, hogy továbbra is elkötelezettek a Fidesz iránt.

Kérdésünkre, hogy mi szükség van két fideszes roma digitális körre, Aba-Horváth felidézte: a miniszterelnök Tusványoson jelentette be a digitális polgári körök mozgalmának létrehozását. Szűcs Csaba – az azóta lemondott a CiKöSz-elnök, aki a Közösen a Cigányságért Egyesületnek is a vezetője – még

a helyszínen kitalálta, hogy a romák is alakítsanak digitális polgári kört, a kormányfő azonban Sztojka Attilát bízta meg ezzel a feladattal.

Aba-Horváth István azért tartja indokoltnak a Közösen a Cigányságért Digitális Polgári Kör létrehozását, mert úgy tapasztalták, a digitális térből és a közéletből is kiszorulnak.

Már harminc évvel ezelőtt, 1995-ben tüntettem a cigány közösség mellett, megengedhetem magamnak, hogy hangosan elmondjam azt, amit látok, gondolok, érzek – nyilatkozta lapunknak Aba-Horváth István. Az újabb roma digitális kör Szűcs Csaba vezetésével alakult meg, Aba-Horváth közlése szerint már közel 3 ezer tagjuk van.

Úgy dolgozunk a Fidesz oldalán, hogy elviseljük egymást. Kifelé mutatjuk az együttműködést, miközben érezzük, hogy megmaradtak a feszültségek

– fogalmazott. Aba-Horváth István bírálta a Tisza Párthoz tartozó romákat is, akik szerinte nem segítik a közösségi együvé tartozást. – Mindenki a saját lovát dicséri, mindenki a saját szekerét tolja. Számomra csak egy cigány közösség létezik, a magyarországi cigányok közössége, én őket képviselem – jelentette ki.

A tavalyi roma választáson a CiKöSz elsöprő győzelmet aratott, a képviselői helyek több mint kétharmadát megszerezte az országos önkormányzatban. Ellenzéki szervezetként egyedül csak a borsodi Roma Polgárjogi Mozgalom került be a testületbe.

Mostanra viszont a CiKöSz kisebbségbe szorult. Az országos önkormányzat pénteki közgyűlésén, napirend előtti felszólalásában Dancs Mihály, a Roma Polgárjogi Mozgalom vezetője bejelentette, hogy feloszlatták saját frakciójukat, és Függetlenek néven új frakciót hoztak létre: részben a polgárjogi mozgalom képviselőiből, részben azokból, akik Aba-Horváth Istvánhoz hasonlóan kiléptek a CiKöSz-ből.

Kiderült, hogy nem kevesen vannak ilyenek. A közgyűlésen az ülés kezdetekor a 47 képviselőből 28-an voltak jelen, később még érkeztek néhányan. A szavazati arányok alapján ebben a körben a Függetlenek nagyjából kétharmados többséget képviseltek a CiKöSz politikusaival szemben.

Itt jegyezzük meg: ebből nem feltétlenül kell messzemenő következtetéseket levonni, a roma közéletben képesek nagyon gyorsan megváltozni az erőviszonyok.

Elnöki tájékoztatójában Aba-Horváth István mindenkitől azt kérte, felejtse el a feszültségektől terhelt közelmúltat, és működjön együtt a cigányság érdekében. Beszámolt arról, az országos önkormányzat úgy költött el 679 millió forintot, hogy minden szabályos volt, nem keletkezett visszafizetési kötelezettség. Aba-Horváth István állítása szerint az országos roma önkormányzat történetében még nem akadt példa hasonlóra az elmúlt harminc évben.

Elhalasztották a döntést a nemzetiségi listáról

Eredetileg úgy volt, az országos roma önkormányzat mostani közgyűlése eldönti, hogy nemzetiségi listát állít a parlamenti választásra, és dönt a listavezető személyéről is. A kérdés végül nem került napirendre.

A halasztás okáról Aba-Horváth István elnök azt mondta lapunknak: jól előkészített, zökkenőmentes szavazást akarnak tartani. Úgy tudja, a tizenhárom nemzetiség közül eddig csak az ukránok határoztak a listáról, a többiek ezt később teszik meg. „Nem szeretnénk kilógni a sorból” – fűzte hozzá. Adnak majd időt maguknak arra is, hogy fussanak ki a határidőből, ha esetleg korrekcióra lenne szükség.

Aba-Horváth István ezzel arra utalt, hogy az előző ciklusban az utolsó pillanatokban megtartott, botrányba fulladt ülésen nem sikerült szavazni a listavezető személyéről. Mivel a törvényi határidő már nem adott lehetőséget ismétlésre, a cigányság nemhogy nemzetiségi parlamenti képviselő nélkül maradt, még szószólót se tudott küldeni az Országgyűlésbe.