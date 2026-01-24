Török Gábor szerint eszement hülyeség Mráz Ágoston Sámuel okfejtése arról, hogy „Brüsszel” lecserélné Magyar Pétert Kapitány Istvánra

vita;Török Gábor;Mráz Ágoston Sámuel;politikai elemző;

2026-01-24 07:53:00 CET

A politikai elemző egyúttal azt is közölte, azért nem vitázik a kormánypárti Nézőpont Intézet vezetőjével, mert szimplán más szakmát űznek.

Mráz Ágoston Sámuel egy okfejtését osztotta meg a Facebookon Török Gábor politikai elemző, amikor is a kormánypárti Nézőpont Intézet vezetője a Fidesz szócsöveként funkcionáló Mandiner Mesterterv című műsorában arról értekezett, hogy „Brüsszel” lecserélné a „gyenge és kormányzásra alkalmatlan” Magyar Pétert, hogy helyette „Bajnai Gordon és Kóka János barátját”, Kapitány Istvánt indítsa el a magyar választáson miniszterelnök-jelöltként.

A politikai elemző erre közölte, látta valahol, hogy Mráz Ágoston Sámuel panaszkodott, miért nem vesz részt velük vitákban, beszélgetésekben. Mint írta, gondolkozott, hogy érdemes-e válaszolnia erre, aztán szembe jött ez a friss „elemzés”, így gondolta, talán könnyebb lesz magyarázatot adnia.

„Szóval: ha majd azt fogom mondani, hogy Orbán Viktort, aki gyenge és kormányzásra alkalmatlan, Moszkva le fogja cserélni Lázár Jánosra, aki Hódmezővásárhelyről a Karmelitába teszi át a szolgálati helyét, akkor bizony nekünk lesz közös témánk, érdemes lesz vitáznunk. Amíg viszont erről a ”forgatókönyvről„, meg arról is, amit ő mond éppen, egyaránt azt gondolom, hogy eszement hülyeségek, amiknek semmi közük nincs a politikai elemzéshez, kizárólag politikai célokat szolgáló hangulatkeltések, nekünk nincs dolgunk egymással” - fogalmazott Török Gábor, hozzátéve, elfogadja és tiszteletben tartja, hogy azt a munkát is el kell végeznie valakinek, ő viszont inkább a sajátját szeretné folytatni.

A kommentszekcióban meg is jelent a megszólított Mráz Ágoston Sámuel, s eképp reagált: „Kedves Gábor! Nem szép, hogy a sejtetés nagymestereként egy feltételezéstől is elhatárolódsz...” Úgy folytatta: „gondolhatunk mást a világról és politikáról, de azt bejelenteni, hogy nem állsz szóba a másikkal, tekintelyelvűség. Sőt: intellektuális lustaság, ha nem a másik elemző érveivel foglalkozol, csak egyszerűen megpróbálod levegőnek tartani.”

A politikai elemző viszontválaszában közölte, nem tartja levegőnek Mrázt, nem is határolódik el tőle, látja, nézi, olvassa is, így aztán tudja is mit csinál, miképp róla is mindenki tudhatja, aki őt olvassa, és nem más interpretálásában róla. „Talán még annyira nem is gondolunk mást a világról és a politikáról. Csak más munkát végzünk, más mozgatórugókkal. Szerintem ezért nincs dolgunk a nyilvánosságban egymással” - magyarázta Török Gábor.