A második Orbán-kormány korábbi utazó nagykövete, Orbán Anita lesz a Tisza Párt külügyi vezetője

A Forbes legbefolyásosabb magyar nőket szerepeltető listáján rendre előkelő helyen írnak róla.

A második Orbán-kormány korábbi utazó nagykövetét, Orbán Anitát igazolta le a Tisza Párt, mint az ellenzéki formáció külügyi vezetőjét - derül ki Magyar Péter friss Facebook-bejegyzéséből.

A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Anita „tapasztalt diplomata és egyben a legmagasabbra jutó magyar női vezető a nemzetközi üzleti világban.” Mint közölte, a Tisza Párt új külügyi vezetője egyszerre látott rá belülről a diplomáciára, a kül- és energiapolitikára, valamint a nemzetközi nagyvállalatok döntéshozatalára, londoni topmenedzseri pozícióból tért haza, hogy erősítse az ellenzéki formációt a kormányzati felkészülés külpolitikai vezetőjeként.

A politikus Berettyóújfaluból származik, ahol 18 éves koráig élt. A mai napig lokálpatriótának vallja magát, és nagyon hálás azért, amit a szüleitől és a magyar vidéktől kapott: magyarságtudatot, kitartást, szorgalmat és hazaszeretetet. Háromgyermekes édesanya. Karrierjét Németországban kezdte, majd élt és tanult az Egyesült Államokban, ahonnan hazaköltözött, hogy itthon kamatoztassa tudását és alapítson családot. Ő az első magyar, aki a legrégebbi amerikai diplomáciai akadémián, a bostoni Fletcher School-on doktorált - áll a bejegyzésben.

„Magyarország energiabiztonsági utazó nagyköveteként (2010-2015) az Európai Parlament és az amerikai kongresszus is meghallgatta mint a téma egyes számú szakértőjét; az utóbbinál a visegrádi országokat képviselte. Az egyetlen magyar diplomata, aki miután eljött a magyar külügyminisztériumból, eljutott az üzleti élet csúcsára is” - írta Magyar Péter, majd részletezte üzleti karrierjét. Korábban egyébként a Heti Válasz külpolitikai rovatának vezetője is volt.

A Forbes legbefolyásosabb magyar nőket bemutató listáján Orbán Anita évek óta előkelő helyen szerepel, a tavalyi listán kategóriájában a 11. helyen szerepeltették, mint a londoni Vodafone Group globális kormányzati kapcsolatokért és ESG-ért felelős igazgatóját. „Olyan magas pozícióban van, ahova magyar menedzserek, pláne nők egészen ritkán jutnak el. Networkje és ráhatása az utóbbi években inkább nemzetközileg mélyült, közvetlen magyarországi befolyása nehezen tetten érhető. Ugyanakkor olyan körökben mozog, ahová európai és régiós kormányfők, miniszterek is bejáratosak” - írták róla.

Magyar Péter videóbejegyzése szerint Orbán Anita fő külpolitikai céljának tartja az ezeréves lengyel-magyar barátság helyreállítását, az erős Közép-Európát és benne egy valóban szuverén, a külhoni magyarokért is kiálló, erős Magyarország megteremtését.