Lázár János szerint pornó árad a Tiszából

2026-01-24 09:06:00 CET

A kormányközeli sajtó máskor is betámadta már a Tisza Pártot azzal, hogy pornószínésznő is aktivistáskodik nekik.

Váratlan fordulatot vett Lázár János és Magyar Péter legújabb üzengetése, amelynek apropója az volt, hogy a miniszter egyebek közt arról értekezett, hogy bevándorlók híján „más szaros mosdójának a takarítására” a cigányság jelenti a belső tartalékot. A miniszteri eszmefuttatás után a Tisza Párt elnöke gyakran használt szófordulatával élve felszólította Lázárt, hogy távozzon a közéletből - jóllehet, eddig egyetlen fideszes politikus sem tett eleget a hasonló felszólításainak.

A miniszter ehelyett inkább a témaváltás módszeréhez nyúlt és közzétett három fotót egy tiszás aktivistáról a következő felütéssel: „Árad a pornó a Tiszából! Ez a Magyar Péter-féle erkölcsi felsőbbrendűség!” Az első képen az látható, amint a nő a Lázárinfón kérdez, a másodikon Magyar Péterrel fotózkodik a harmadikon pedig ruha nélkül fotózza magát.

A miniszter korábban is emlegette már az illetőt, eképp beszélt róla: „Csepelen olyan zavarba estem. Eljött egy tiszás rózsaszínbe öltözött hölgy, tiszás főaktivista, akiről tegnap kiderült, hogy nemcsak tiszás főaktivista, hanem más jellegű tevékenységgel is tölti az idejét. Állítólag pornószínésznőként is tevékenykedik. Ezt írják, nem tudom. Ma a kollégáim fotódokumentációt is mutattak, de én nem akartam ezzel foglalkozni. Túl sok fiatallal dolgozom” - fogalmazott.

Aztán a közzétett fotó alapján úgy látszik, mégis foglalkozott vele egy kicsit, de az nem világos, hogy mennyire mélyen merült el a hölgy állítólagos munkásságában.

Az viszont tudható, hogy a kormányközeli sajtó máskor is betámadta már a Tisza Pártot azzal, hogy pornószínésznő is aktivistáskodik nekik: még tavaly júliusban lapunk is beszámolt arról, hogy a Fidesz-közeli Ripost bulvárlap azt ecsetelte, pornószínésznőként futott be karriert a Tisza Párt volt Fejér vármegyei koordinátora, Róka Réka Renáta, aki az ellenzéki formáció nagykanizsai kongresszusán átvett egy oklevelet Magyar Pétertől. Az oklevélen az állt, hogy bár posztja formálisan megszűnt, a továbbiakban is számítanak „őszinte és lelkes” munkájára. A pornóiparban Valentina Gardell művésznéven futó Róka Réka nem tagadta pornós összeköttetéseit, de nem igazán értette, hogy ez miért érdekes bárkinek is. Mindenesetre a Ripost nagy verbális megbotránkozások közepette alaposan áttekintette a művésznő tevékenységét, tartalmi összefoglalót is adva egy-egy alakításáról, sőt, állításuk szerint szakértőt is bevontak a nívós téma kivesézéséhez.