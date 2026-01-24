Így alakítaná át a Demokratikus Koalíció a végrehajtás rendszerét

törvényjavaslat;végrehajtás;Demokratikus Koalíció;

2026-01-24 18:33:00 CET

Önálló végrehajtási bíróságok, az áron aluli lakásárverések és a banki követelések kiszervezésének a tilalma.

A Demokratikus Koalíció X. törvénycsomagjaként szombaton az ellenzéki párt elnöke, Dobrev Klára előállt a javaslataival a végrehajtói rendszer reformjáról. – derül ki egy lapunkhoz is eljuttatott közleményből.

Ezen a héten a tizedik törvényjavaslatukat ismertették,amely alapjaiban alakítaná át a végrehajtás és a követeléskezelés rendszerét a kormányváltás után. Ennek legfőbb pontjai a következők:

először is a bírósági végrehajtást ismét kizárólagos állami feladattá teszik, önálló végrehajtási bíróságokat hoznak létre,

megszüntetik a végrehajtók profitorientált működését: a végrehajtók állami alkalmazottak lesznek, bírói átlagilletményhez kötött fizetéssel,

megszüntetik a kamatok, díjak és pótlékok végtelen felszámítását: ezek teljes összege nem haladhatja meg az eredeti hitelösszeg 30 százalékát,

megállítják az áron aluli lakásárveréseket: lakóingatlant csak a piaci értéken lehet majd értékesíteni,

bevezetik az általános kilakoltatási moratóriumot az új szabályozás hatálybalépéséig,

megtiltják a banki követelések kiszervezését és továbbértékesítését a profitéhes követeléskezelőknek,

egyszeri adósságamnesztiát vezetnek be, hogy csak valós, jogszerűen igazolt tartozások miatt indulhasson végrehajtás.

A DK X. törvényjavaslata szerint az államnak az embereket kell védenie, nem a pénzügyi visszaéléseket. Egy esetleges kormányváltás után véget akarnak vetnek annak a cinikus rendszernek, amely bankokat és végrehajtókat véd, miközben családokat taszít az utcára. Igazságos, átlátható, emberséges végrehajtási és követeléskezelési rendszert teremtenek.