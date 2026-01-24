Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor már Szálasi Ferencre emlékeztet, Magyarország és a magyar nép nem ezt érdemli

Szijjártó Péter;orosz-ukrán háború;Andrij Szibiha;

2026-01-24 19:58:00 CET

A magyar nép a méltóság és a szabadság népe – II. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor és Nagy Imre népe, nem Orbán Viktoré – hangsúlyozta Andrij Szibiha.

Ahogy az Orbán-kormány egyre látványosabban és egyre nyíltabban kommunikálja az orosz szájíznek megfelelő szólamokat Ukrajnával és a háborúval kapcsolatban, úgy látszólag egyre keményebb hangvételűek az erre adott kijevi reakciók is: most Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter már második világháborús párhuzamokat vont, s úgy tűnik, még a hatvanpusztai zebrákról is tájékozódott egy kicsit.

Az ukrán tárcavezető az X-en közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter egy posztjára reagált, amelyben magyar külgazdasági és külügyminiszter a változatosság kedvéért egyebek közt ismét a választásokba való beavatkozással vádaskodott. Andrij Szibiha úgy fogalmazott: „Nevezzük a dolgokat a nevén. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a következő 100 évben nem engedi Ukrajnát csatlakozni az EU-hoz, valójában nem az ukrán államhoz beszél. Először is ezt a kárpátaljai magyaroknak mondja.” Hozzátette, ez szerinte egy freudi elszólás és végtelen cinizmus is a több mint 100 évvel ezelőtt aláírt, a magyarok számára tragédiát jelentő trianoni békediktátum fényében.

Ezen a ponton az ukrán tárcavezető posztjában még a hatvanpusztai zebrák is előkerültek: „Orbán Viktort és stábját nem érdekli az Ukrajnában élő magyarok jóléte és biztonsága. Egyszerűen csak túszként akarja fogva tartani őket geopolitikai játszmáihoz, és továbbra is tisztára mosni a pénzt különféle külföldi terveken és alapítványokon keresztül – hogy újabb futballstadiont vagy egy új, zebrákkal teli magánállatkertet építsen. Miért nem mondja ezt meg nyíltan a kárpátaljai magyaroknak?” - tette fel a kérdést.

Andrij Szibiha szerint az ukrán EU-csatlakozás akadályozásával az Orbán-kormány a magyar népnek és Magyarországnak is árt, hiszen nyilvánvaló, hogy az Európai Unió a béke övezete, amit az újabb háborúk megakadályozására hoztak létre a második világháború után. Ezért az ukrán EU-csatlakozás szerinte közelebb hozná a békét, de Vlagyimir Putyin ezt nem akarja, Orbán Viktor pedig teljesíti a kívánságait, ezzel Magyarországot a Kreml bűntársává téve. „Orbán Viktor ma nem is Horthy Miklósként, hanem Adolf Hitler csatlósaként, Szálasi Ferencként viselkedik. Ez a második világháború tanulsága” - közölte, utalva arra, hogy bár Horthy Miklós vezetése alatt Magyarország belépett a második világháborúba, hellyel-közzel bizonyos fokig még meg tudta őrizni autonómiáját, Szálasi Ferenc nyilas rezsimje alatt azonban hazánk már teljes mértékig a náci Németország bábjává vált 1944-ben.

„Magyarország és a magyar nép nem ezt érdemli. Magyarország nem azt érdemli, hogy ismét a történelem rossz oldalán találja magát, a Putyin-rezsim által képviselt újfajta embertelen ideológia bűntársaként. A magyar nép a méltóság és a szabadság népe – II. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor és Nagy Imre népe, nem Orbán Viktoré” - hangsúlyozta Andrij Szibiha, végezetül pedig Szijjártó Péter vádjaira is reagált: „Ami a választásokat illeti, nem Ukrajnától kell félni. A magyar néptől kell félni, amely belefáradt a hazugságaitokba, a kleptokráciátokba és a gyűlöletetekbe” - fogalmazott.

Szijjártó Péter válaszában nem sokat vesződött az ellenérvekkel, helyette beérte vádjai megismétlésével és némi fenyegetőzéssel: „Az ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy a kijevi kormány részt vesz a magyar választásokon. Tisza néven indulnak. De miniszter úr, legyen óvatos! Sokat fog veszíteni. Többet, mint gondolná.”