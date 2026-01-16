Szijjártó Péter megfenyegette az EU-tagországok nagyköveteit, kár, hogy a Beneš-dekrétumok ügyében elfelejtett ilyen kemény lenni

Európai Unió;választás;Szijjártó Péter;nagykövetek;kioktatás;

2026-01-16 15:51:00 CET

Az EU-tagországok nagyköveteinek nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz Budapesten a munkájuk elvégzése során, ha véleményt nyilvánítanak a 2026. április 12-i parlamenti választásról.

Meglehetősen kemény hangnemben figyelmeztette az EU-tagországok nagyköveteit pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az MTI-ben közzétett közlemény szerint a tárcavezető gyakorlatilag megfenyegette az uniós nagyköveteket, mondván, az Orbán-kormány nem fog elfogadni az európai uniós tagállamok magyarországi nagyköveteitől semmifajta „bírálatot, kommentárt, okoskodást” a 2026. április 12-i parlamenti választás kapcsán. Úgy folytatta: „Nyilvánvalóan Brüsszelben is nagy a készülődés (...) Brüsszel azt akarja, hogy egy nekik igent mondó, a háborúra, a migrációra és a genderre igent mondó kormány kerüljön hatalomba Budapesten. Mi nemet mondunk Brüsszelnek, nemet mondtunk az elmúlt években a háborúra, a migrációra és a genderre. (...) Nyilvánvalóan ezért most Brüsszel mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy egy Brüsszel-párti, Brüsszelnek igen fontos kormány jöjjön létre.” Ezért Szijjártó összehívta valamennyi Magyarországra akkreditált európai uniós nagykövetet, akiknek „világossá teszi, hogy az EU-s nagyköveteknek mi a dolguk és mi nem.” – Világossá fogom tenni a nagyköveteknek, hogyha a következő időszakban belebeszélnek, beleokoskodnak, belekommentelnek, belekritizálnak a magyar választási folyamatba, akkor nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz a jövőben Budapesten a munkájuk elvégzése során. Az biztos, hogy az államigazgatás egyetlen vezetőivel sem fognak tudni találkozni és osztályvezető-helyettesi szint fölé nem fognak jutni – fenyegetőzött Szijjártó Péter, hozzáfűzve, elvárják a tiszteletet, elvárják szuverenitásunk tiszteletben tartását.

A külgazdasági és külügyminiszter fenyegetőzésének elsőre is két hatalmas szépséghibája van. Az egyik, hogy elfelejtett ilyen kemény lenni, amikor a felvidéki magyarokat kollektívan megbélyegző Beneš-dekrétumok ügyében kellett mondania valamit, nem mellesleg egyedüliként az általa vezetett diplomácia nem írta alá Magyarország nevében azt a közös nyilatkozatot, amelyben az EU-tagországok felszólították Donald Trumpot a nemzetközi jog tiszteletben tartására a Maduro-akció után. Azt pedig gyaníthatóan még tetszik is neki, amikor két nagyhatalom, a Donald Trump vezette Egyesült Államok és Vlagyimir Putyin Oroszországa is nyíltan a Fidesz hatalmon maradását preferálja.