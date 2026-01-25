Óvadék ellenében elengedték a szilveszteri tűzvészről ismert svájci bár tulajdonosait, Olaszország hivatalosan tiltakozik a döntés ellen

tiltakozás;Olaszország;Svájc;szórakozóhely;tűzvész;

Olaszország szombaton hivatalosan tiltakozott Svájcnál az ellen, hogy pénteken óvadék fejében szabadon engedték a bártulajdonost, akinek a bárjában szilveszterkor tűzvész pusztított, amelynek következtében 40 ember életét vesztette, és több mint százan megsérültek. Jacques Moretti és felesége, Jessica, a Crans-Montanában lévő Le Constellation bár tulajdonosai ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és más, a tűzvésszel kapcsolatos bűncselekmények miatt indult nyomozás.

A halálos áldozatok között hat olasz is volt. Jacques Morettit január 9-én vették őrizetbe, és pénteken 200 ezer svájci frank (83 millió forint) óvadék fejében, valamint azzal a kikötéssel engedték el, hogy naponta jelentkeznie kell a rendőrségen.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök péntek éjszaka kiadott közleménye szerint a bártulajdonos elengedésével megsértették a szilveszteri tragédia áldozatainak emlékét, és megalázták családjukat.

Az olasz miniszterelnök és Antonio Tajani külügyminiszter utasította a berni olasz nagykövetet, Gian Lorenzo Cornadót, hogy vegye fel a kapcsolatot a svájci Valais kanton főügyészével, és tolmácsolja Olaszország mély felháborodását a bártulajdonos szabadon bocsátása miatt. Emellett szombaton hazarendelték Rómába a svájci nagykövetet, hogy eldöntsék a további lépéseket. „Egész Olaszország igazságot és igazságszolgáltatást követel, és olyan megfelelő intézkedéseket sürget a katasztrófa nyomán, amelyek teljes mértékben szem előtt tartják a családok szenvedését és elvárásait” – hangzik az erről szóló közlemény.

A tragédiát követően Jacques Moretti és felesége együttérzésüket fejezték ki a tragédia miatt, és kijelentették, hogy együttműködnek az ügyészekkel. Jacques Moretti ügyvédjei az ügyfelük szabadon bocsátását követően kiadott nyilatkozatban kijelentették, hogy Moretti és felesége is továbbra is mindenben a hatóságok rendelkezésére áll.