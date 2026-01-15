Családjának ügyvédje szerint semmilyen biztonsági tréningen nem vett részt a pincérnő, aki akaratlanul a svájci tűzvészt okozhatta

Svájc;tűzvész;csillagszóró;

2026-01-15 22:44:00 CET

A 24 éves nő szintén életét vesztette a tragédiában.

Nem kapott biztonsági képzést, és nem volt tudatában a lángra kapott mennyezet jelentette veszélynek sem a 24 éves Cyane Panine, az a nő, aki a svájci Crans-Montanában található Le Constellation nevű bárban dolgozott, s aki többek között életét vesztette a szilveszter éjszaka történt tűzvészben.

A tragédia előtti pillanatokról előkerült felvételek egyikén beazonosították a fiatal nőt, amint egy férfi nyakában ül, sisakot viselve és csillagszóróval ellátott pezsgősüvegeket tartva a kezében, mielőtt a mennyezet kigyulladt - így feltételezhető, hogy ez okozta a tűzvészt. Mint ismert, a katasztrófában 40 ember életét vesztette és további 116-an megsebesültek. A bár francia tulajdonosait, Jacques és Jessica Morettit a hatóságok gondatlanságból elkövetett emberöléssel, gondatlanságból elkövetett testi sértéssel és gondatlanságból elkövetett gyújtogatással vádolják.

A BBC szerint csütörtökön XIV. Leó pápa a Vatikánban fogadta a tragédia néhány áldozatának hozzátartozóit. Sophie Haenni, a Cyane Panine családját képviselő ügyvéd a brit közszolgálati adónak elmondta, a katasztrófa napján a nőnek elviekben nem is kellett volna felszolgálnia, mégis megkérték, hogy segítsen be a földszinten. Állítása szerint a sisakot sem saját elhatározásból vette fel, a munkaadói utasították erre, és döbbenetesnek tartja, hogy saját hibáikért alkalmazottjukra, a tűzvészben szintén elhunyt nőre próbálják hárítani a felelősséget. Az ügyvéd közölte azt is, hogy Cyane Panine-t „soha nem tájékoztatták a mennyezet veszélyeiről, és semmilyen biztonsági képzést nem kapott”.

Egy, a vizsgálati dokumentumokat ismerő forrás szerint a bár egyik tulajdonosa, Jessica Moretti azt állította a nyomozóknak, hogy 10 éve használnak csillagszórókat a pezsgősüvegeken, a férfi nyakába pedig a nő saját elhatározásból ült. Sophie Haenni szerint azonban a baleset elkerülhető lett volna, ha betartották volna a biztonsági előírásokat és elvégezték volna a szükséges ellenőrzéseket. Ezért a 24 éves nőt egyértelműen áldozatnak tartja.

A család egyébként azt is állította, hogy a fiatal nő nem érezte jól magát a munkahelyén, úgy érezte, hogy kihasználják, munkaadói felé pedig jelezte is értetlenségét az empátia és a megértés hiánya miatt, ami például a munkaterhelésének mennyiségét illeti.

A vizsgálat kezdeti eredményei valóban arra utalnak, hogy a tüzet csillagszórók okozták, amelyek meggyújtották a mennyezet bélését. Egyben azt is elismerték, hogy a szórakozóhelyen 5 éve nem hajtottak végre biztonsági ellenőrzést. A történtek miatt a svájci Valais kanton betiltotta a pirotechnikai eszközök használatát minden fedett, nyilvános helyen.

Jacques Morettit első lépésben 90 napos előzetes letartóztatásba helyezték, Jessica Morettire pedig utazási tilalmat róttak ki, le kellett adnia az útlevelét és minden nap jelentkeznie kell a rendőrségen.