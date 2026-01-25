Félórás lesz a határellenőrzés a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Szerbia;Magyarország;határellenőrzés;Budapest-Belgrád vasút;

Személyforgalom esetén ezt Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik.

A szerb és a magyar fél közös útlevél- és vámellenőrzést végez a február végén vagy március elején elinduló Budapest-Belgrád vasútvonal járatain, az ellenőrzés a tervek szerint 30 percig tart majd – közölte a szerbiai belügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint a határellenőrzés végzésének módját a szerb és a magyar kormány közötti közúti, vasúti és vízi forgalomban végzett határellenőrzésről szóló megállapodás szabályozza, amely alapján a felek megállapodhatnak abban, hogy az ellenőrzést közös átkelőn végzik. Ennek értelmében

személyforgalom esetén a határellenőrzést Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik,

míg a tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka-Kelebia vasúti határátkelőn történik.

A szerb vasúttársaság megbízott igazgatója korábban közölte hogy a szerb és a magyar főváros közötti vasútvonalat a várakozások szerint február 20. és március 15. között helyezik forgalomba. Ljubisa Pejicic azt is közölte, hogy a vonalon naponta nyolc járat közlekedik majd, és ezek közül kettő Bécsig folytatja az útját.

A Budapest-Belgrád vasútvonal Újvidék és Belgrád közötti szakaszát 2022 márciusában adták át, míg a teljes szerbiai szakasz tavaly október óta használható. Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt lehet eljutni, míg a tervek szerint a vasútvonal teljes elkészülte után a szerb és a magyar főváros közötti menetidő nem lesz több 2 óra 45 percnél.