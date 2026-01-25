Mentés közben megrongálódott egy mentőhelikopter Nyírbátorban, fél napig az úttestet elfoglalva vesztegelt

Nyírbátor;mentők;buszmegálló;mentőhelikopter;

2026-01-25 11:20:00 CET

A repülésre alkalmatlan gépet darabokban szállították el.

Már jól van, de megfigyelésre még kórházban tartják azt a két és féléves kisfiút, akihez mentőhelikoptert riasztottak pénteken, mert lázgörcse volt egy nyírbátori buszmegállóban – derült ki az RTL Híradóból.

Az édesanyja volt a kisfiúval, ő hívta a mentőket. A segítség 5 percen belül megérkezett. A mentőhelikopter az úttesten kísérelte meg a landolást, leszállás közben azonban megrongálódott, a rotorja leköszörülte egy közlekedési tábla tetejét, a jelzőtáblából és a forgószárnyból is apró darabok peregtek szét.

A mentőhelikopter üzemképtelenné vált, a kisfiút végül mentőautó szállította a nyíregyházi kórházba. Az RTL Híradó információi szerint a gyermek már jól van, az állapota stabil, de még megfigyelésre bent tartják.

A mentés után még egy fél napig Nyírbátorban, az úttestet elfoglalva vesztegelt a mentőhelikopter, a szárnylapátok alja roncsolódott. A forgószárnyát leszerelték és daruval trélerre emelték, hogy elszállíthassák.

A működésképtelenné vált Airbus típusú mentőhelikopter az elérhető repülési adatok alapján Debrecenből szállt fel. A mentők szerint a légimentési ellátás továbbra is biztosított, az RTL Híradó úgy tudja, Budaörsről állítottak be egy tartalék gépet.