Zajlik az előkészítés, az összes magyarországi szakképző intézményben bevezetik az MI-oktatást

oktatás;Magyarország;iskola;bevezetés;mesterséges intelligencia;

2026-01-26 07:26:00 CET

Már a 2025/2026. tavaszi félévben bevezetik a mesterséges intelligencia, vagyis az MI oktatását az összes magyarországi szakképző intézményben. Jelenleg ennek előkészítése zajlik – tudtuk meg a szakképzésért is felelős Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (KIM).

Lapunk azt követően fordult a tárcához, miután Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos tavaly szeptemberben bejelentette: 60 hazai és 3 külhoni szakképző intézményben indul MI-kurzus.

A Népszava októberben, majd novemberben is érdeklődött a KIM-nél a mesterséges intelligencia oktatásának részleteiről, de nem kaptunk tájékoztatást. A minisztérium újabb megkeresésünkre küldött válaszából kiderült, hogy az MI-kurzusok csak 2025 novemberében kezdődtek meg az érintett intézményekben, kísérleti (“pilot”) program keretében, amelyben 95 felkészített oktató és több mint 1700 tanuló vesz részt. – Jelenleg a pilot program értékelésével párhuzamosan készítjük elő az MI oktatásának bevezetését valamennyi szakképző intézményben a tavaszi félév folyamán – közölték.

A kísérleti programról úgy fogalmaztak: fontosnak tartják, hogy a diákok mihamarabb megismerkedjenek az MI történetével, a gépi tanulás és az adatok szerepével, a hatékony „promptolással” (az MI-nek adott kérdések és utasítások megfogalmazásával – a szerk.), használják a szöveg- és képgeneráló eszközöket. – Ezt a célt szolgálja a Logiscool tananyaga, valamint projekt- és élményalapú módszertanának alkalmazása. A tananyag a KRÉTA tanulmányi rendszerben érhető el az érintett oktatók és tanulók számára – olvasható a KIM lapunknak küldött tájékoztatásában.

A tananyagról azt írták, a diákok megvitatják az MI etikai kérdéseit és a jövőre gyakorolt hatásait, miközben saját tapasztalatokon keresztül fedezik fel a technológia lehetőségeit és korlátait. – A tananyag egyszerre épít tudásra, kritikai gondolkodásra és kreatív alkotásra, így hatékonyan készíti fel a tanulókat a jelen és a jövő digitális kihívásaira. A cél, hogy a tanulók értsék: az MI nem csupán technológia, hanem a mindennapi életük és jövőjük meghatározó eleme, amivel meg kell tanulniuk felelősen, kritikusan együttműködni – írták.

– Támogatandó a diákok kreativitásra és kritikai gondolkodásra nevelése. De furcsa is, mert ez eddig távol állt a jelenlegi kormány oktatáspolitikájától – nyilatkozta lapunknak Totyik Tamás. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke azt is szokatlannak tartja, hogy a tanév közepén vezessenek be egy teljesen új kurzust. Szerinte több időre lenne szükség az oktatók szakszerű felkészítésére, az MI oktatásának pedig nem új tantárgyként, hanem a már meglévő tantárgyakba beépítve kellene megjelennie, amelynek megvalósításához szintén több időre lenne szükség. Ennek érdekében a PSZ egy több mint 30 pontból álló szakmai javaslatot is kidolgozott.