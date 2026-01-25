Volodimir Zelenszkij szerint elkészült az Ukrajna biztonsági garanciáiról szóló amerikai dokumentum

Ukrajna;Egyesült Államok;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-01-25 18:46:00 CET

Most arra várunk, hogy partnereink megerősítsék az aláírás dátumát és helyszínét – közölte vasárnap az ukrán elnök.

Az Ukrajna biztonsági garanciáiról szóló amerikai dokumentum teljesen készen áll, Kijev az aláírás időpontjára és helyszínére vár – jelentette be vasárnap Volodimir Zelenszkij, jelezve, hogy az Egyesült Államokkal és Oroszországgal folytatott hétvégi tárgyalások Abu-Dzabiban némi előrelépést hoztak.

„Számunkra a biztonsági garanciák elsősorban az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciák. A dokumentum 100 százalékban elkészült, most arra várunk, hogy partnereink megerősítsék az aláírás dátumát és helyszínét” – mondta az ukrán elnök a litván fővárosban, Vilniusban tartott sajtótájékoztatóján a Reuters beszámolója szerint. Hozzátette, a dokumentumot ezután ratifikálásra elküldik az amerikai kongresszusnak és az ukrán parlamentnek.

Volodimir Zelenszkij kitért arra is, hogy Abu-Dzabiban a 20 pontos amerikai béketervet vitatták meg. „Sok problémás kérdés volt, de most már kevesebb” – közölte az ukrán államfő. Szerinte Moszkva mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy Ukrajna feladja a keleti régiókat, amelyeket eddig nem tudtak elfoglalni. Zelenszkij jelezte, hogy Ukrajna területi integritását továbbra meg kívánják őrizni. „Ez két alapvetően különböző álláspont – Ukrajnáé és Oroszországé. Az amerikaiak kompromisszumot próbálnak találni” – mondta hozzátéve, hogy minden félnek készen kell állnia a kompromisszumra, beleértve az amerikaiakat is.

Mint arról beszámoltunk, szombaton befejeződtek Abu-Dzabiban az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői közötti, pénteken kezdődött tárgyalások a csaknem négy éve tartó ukrajnai háború lezárásáról. Ez volt az első háromoldalú találkozó a felek között azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. Volodimir Zelenszkij a megbeszélések lezárulta után a Telegramon azt közölte, hogy a találkozón a háború befejezésének paramétereit vitatták meg. A beszámolók szerint egyelőre nem sikerült áttörést elérni, így az ukrán elnök elvetette, hogy akár már a jövő héten tartsák meg a következő találkozót, míg egy amerikai tisztviselő arról számolt be, jövő vasárnap, február 1-jén jöhet az újabb forduló.