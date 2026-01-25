Áttörés nélkül értek véget az ukrán-orosz-amerikai tárgyalások Abu-Dzabiban

Oroszország;Ukrajna;háború;Egyesült Államok;Abu-Dzabi;béketárgyalások;Volodimir Zelenszkij;

2026-01-25 10:41:00 CET

A tervek szerint már a jövő héten újabb találkozó jöhet.

Nem sikerült áttörést elérni az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői közötti tárgyalásokon Abu-Dzabiban – írja a BBC.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetette, hogy akár már a jövő héten tartsák meg a következő találkozót, míg egy amerikai tisztviselő arról számolt be, jövő vasárnap, február 1-jén jöhet az újabb forduló.

Az Abu-Dzabiban folytatott egyeztetésekkel az első háromoldalú találkozót tartották meg azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. „A megbeszélések középpontjában a háború befejezésének lehetséges paraméterei álltak” – írta Volodimir Zelenszkij az X-en. Hozzátette, nagyra értékeli annak a megértését, hogy szükséges az amerikai ellenőrzés és felügyelet a háború lezárásának folyamatában, valamint a valódi biztonság garantálásában. A felek – folytatta – megállapodtak abban, hogy jelenteni fognak saját fővárosukban, és egyeztetik a további lépéseket a vezetőkkel.

Az említett, meg nem nevezett amerikai tisztviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a további tárgyalások kilátásba helyezése „jó jel”, a kétnapos egyeztetések során pedig sok munkát elvégeztek.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint a Putyin-rezsim továbbra is nyitott a párbeszéd folytatására Ukrajnával és az Egyesült Államokkal.

A kétnapos tárgyalások azt követően értek véget, hogy ukrán tisztviselők közlése alapján újabb orosz légicsapások érték Ukrajna már így is súlyosan megrongálódott energetikai infrastruktúráját, a támadásokban egy ember életét vesztette és 35-en megsebesültek. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint mintegy 6000 épület maradt fűtés nélkül, miközben Ukrajna egyes részein a hőmérséklet -12 fok körülire csökkent.

Oroszország eközben azzal vádolta Ukrajnát, hogy az ellenőrzése alatt álló ukrán területen egy mentőautót vett célba, három orvos halálát okozva. Később pedig egy, a belgorodi energetikai infrastruktúra elleni ukrán rakétatámadásról számoltak be.