Elismerte a külügy, hogy 2020-ban még Szijjártó Péter is támogatta a Tisza Párt szakértőjévé avanzsáló Orbán Anita jelölését a NATO-főtitkár helyettesének

Állítólag csak egy kérdésre kellett igennel felelnie ezért.

Szijjártó Péter támogatásával indult több mint öt évvel ezelőtt a NATO főtitkárhelyettesi posztjáért Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi vezetője - erősítette meg a Magyar Péter korábban már nyilvánosság elé tárt információt az RTL Híradó.

Mindezt egy levélváltás is alátámasztja, amely a Külgazdasági és Külügyminisztérium több magas dolgozója közt zajlott abban az időszakban. Az első levélben egyikük arról ír, hogy „miniszterünk támogatja” Orbán Anita jelölését a főtitkárhelyettesi posztra, később pedig arról, hogy a NATO-képviselet elkezdett összeállítani neki egy csomagot. Egy hónappal később pedig a kiválasztási folyamat aktuális állása kapcsán arról:

„Gratulálok és tovább drukkolok, innentől kezdve már csak dicsőséggel lehet távozni a pályáról, függetlenül attól, hogy megnyered vagy sem.”

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté Facebook-oldalán azt írta Orbán Anitáról, hogy a korábbi miniszterelnök, Bajnai Gordon „udvartartásához” tartozik, ugyanis együtt ülnek egy liberális külpolitikai intézet igazgatóságában. A Tisza Párt elnöke szerint a kormánypárti politikusok sorra rúgják az öngólokat.

„Szeretném tőlük megkérdezni, hogyha tényleg sorosista, globalista Bajnai-barátnak tartják Orbán Anitát, akkor vajon miért jelölte az Orbán-kormány, miért kérte föl arra, hogy pályázzon 2020-ban a NATO-főtitkárhelyettesi pozícióra miért a Szijjártó-féle külügyminisztérium készítette föl. Vajon azt jelenti ez, hogy Orbán Viktor sorosista globalista Bajnai-barátokat akart a NATO vezetésébe beültetni?” - sorolta kérdéseit.

Az RTL Híradó megkeresésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium azt válaszolta, hogy amikor Orbán Anita ambicionálta a pozíciót, a legfőbb kérdés felé az volt, hogy a NATO-főtitkárhelyettesi székben is tudna-e azonosulni „a szuverén nemzeti kormány” politikájával. A válasza egyértelműen igen volt, így jelöltsége élvezte a kabinet támogatását.