Magyar Péter: A Fidesz úgy sorosozza Orbán Anitát, hogy 2020‑ban még NATO‑vezetőnek akarta jelölni

2026-01-24 18:00:00 CET

Kocsis Máté sorosozni és bajnaizni, Szijjártó Péter brüsszelezni és kijevezni kezdett.

Mint megírtuk, a Tisza Párt bemutatta külügyi vezetőjét, Orbán Anitát, aki amásodik Orbán-kormány korábbi utazó nagykövete is volt, most azonban természetesen megindult rá a fideszes össztűz: Kocsis Máté Soros- és Bajnai-ügynöknek titulálta, majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megnyilvánult a Facebookon.

A tárcavezető eképp fogalmazott: „Ismerem Orbán Anitát. Régebben sokat házalt nálam az amerikai demokratákhoz (=Trump ellenfelei) fűződő állítólagos kapcsolataival, és nagy nyugati energiacégek érdekében lobbizva arra próbált rávenni, hogy ne vásároljunk több olcsó orosz gázt. Ideális választás, Brüsszelnek és Kijevnek.”

Természetesen nem kellett sokat várni Magyar Péter reakciójára sem. „Csodálatos élmény nézni, hogyan rúgja be Szijjártó, Kocsis és az egész vándorcirkusz Orbán Anita kapcsán az öngólokat” - fogalmazott a Tisza Párt elnöke. Úgy folytatta: „No, Srácok. Ha szerintetek tényleg egy sorosista, globalista Bajnai-barát lenne Orbán Anita, akkor megkérdezhetem, hogy miért kérte fel az Orbán-kormány, hogy 2020-ban pályázza meg a NATO főtitkár-helyettesi pozíciót? Miért támogatta végig a kormány? Miért a Szijjártó-féle külügyminisztérium készítette fel? Miért a magyar NATO nagykövetségünk kísérte Anitát az utolsó körös interjúra? Nem akarjátok nyilvánosságra hozni a minisztériumi felkészítő anyagokat, amikkel támogattátok, vagy a nagykövetségi jelentést, amelyben beszámolnak arról, hogy Anita esélyes a végső győzelemre? Orbán Viktor tényleg Bajnai barátjából és a sorosista, globalista hálózat tagjából akart magyar NATO főtitkár-helyettest csinálni?” - sorolta a kérdéseit a Tisza Párt elnöke, hozzátéve, Orbán Anita egyébként 60 jelöltből az utolsó ötbe jutott, de, mint írta, szerencsére nem a NATO-nál dolgozik most, hanem áprilistól a hazájáért fog.

Magyar Péter előzőleg Kapitány István személyében szintén egy olyan energetikai szakembert és üzletembert igazolt le, akinek esetében a fideszes támadássorozatot az nehezíti meg, hogy 2023-ban még kitüntette a Szijjártó-féle külügy.