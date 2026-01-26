„Lázár János országunk szégyene”

politika;Fidesz;rasszizmus;Magyarország;Lázár János;romák;bocsánatkérés;

A miniszter utólag bocsánatot kért, amiért a szaros vasúti mosdók takarítását jelölte meg perspektívaként a romák számára. Gégény István teológus hitelesebbnek tartaná, ha a bocsánatkérés azonnal megtörtént volna. Kaltenbach Jenő volt kisebbségi ombudsman szerint civilizált demokráciában ilyen alpári megnyilvánulás után nem lehet megmaradni a politikában.

„Amikor meghallottam Lázár János kijelentését, rögtön az jutott eszembe: ha autóban utaznék, ahol ilyen ember ül a kormánynál, ki szeretnék szállni” – nyilatkozta lapunknak Gégény István katolikus teológus, a Szemlélek Alapítvány elnöke.

Lázár János építési és közlekedési miniszter egy lakossági fórumon kifejtette: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti”.

Szavait óriási felzúdulás követte, a tiltakozás pillanatok alatt végigsöpört a közösségi platformokon. Lakatos László roma humorista például egy vécékefével a kezében üzente, kész elhagyni a standupos pályát és kipróbálni magát a Lázár által javasolt területen, de elvárja, hogy a miniszter személyesen tanítsa be. Még a Fidesznek kampányoló mulatós zenész, Kis Grófo is felháborodott, és nyílt levélben utasított vissza minden olyan megnyilvánulást, amely a cigányságot rasszista alapon megkülönbözteti, lenézi vagy elítéli.

Első körben Lázár János még magabiztosan és harciasan visszaszólt az őt szintén bíráló tiszás Bódis Krisztának, aztán meggondolta magát, és egy későbbi rendezvényen bocsánatot kért szavai miatt. Megkövette azokat a „cigány honfitársait, akiket megbántott”.

Gégény István a Népszavának elmondta, hosszú évtizedek óta elkíséri a magyar társadalmat az a dilemma, hogyan emeljük föl a cigányságot. Az integrációnak a méltóságból, a tiszteletből kell kiindulnia – állapította meg. „Különösen is megérint engem ez a nagyon bántó, nagyon sértő kijelentés a minisztertől” – utalt arra, hogy a Szemlélek keresztény portálon sorozatban mutattak be olyan fiatal romákat, akik egyetemi diplomával rendelkeznek, értelmiségiként dolgoznak. Az egyetemen ahhoz hasonló megaláztatást kellett elszenvedniük, ami Lázár János szavaiból árad. Arabnak nézték őket, alig beszéltek hozzájuk magyarul, hiszen „cigány nem jár egyetemre”.

Ugyanilyen kirekesztő, beskatulyázó szöveg Lázáré. Leegyszerűsítve: a cigányság arra még jó, hogy takarítsa az InterCityk vécéjét. Politikus ritkán kér bocsánatot. Az, hogy a miniszter utólag megtette, mutatja, mekkora botrányról van szó. Gégény István szerint azonban sokkal hitelesebb lett volna, ha a bocsánatkérés azonnal, a kijelentés elhangzása után megtörténik.

Kaltenbach Jenő alkotmányjogász, volt kisebbségi ombudsman kérdésünkre hangsúlyozta: úgy gondolja, hogy egy ilyen alpári megnyilvánulás után egy civilizált demokráciában nem lehet megmaradni a politikában. Egyszerűen azért nem, mert ez magának a pártnak, ahová a miniszter tartozik, olyan súlyos tekintélyvesztéssel járna, hogy azt nem lehet szankció nélkül hagyni.

Igaz – tette hozzá Kaltenbach Jenő –, ehhez az kell, hogy az adott társadalomnak legyen egy demokratikus, humánus értékrendje, amellyel ilyesmi összeegyeztethetetlen.

„Sajnos, azt hiszem, pont ez az, aminek nálunk nincs többsége, ehelyett a cigányellenességnek nagyon is van. Ezt Lázár János jól tudja, és gátlástalanul ki is használja”

– fogalmazott a volt kisebbségi ombudsman.

Majtényi László alkotmányjogász arra emlékeztetett, hogy Lázár János néhány hete minősíthetetlen módon szlovákozott, most pedig a tűrhetetlen rasszizmus hangján cigányozik. Mindez, a morális alávalóságon túl, valami kétségbeejtő tudatlanságnak is tükre – állította. Lázár mintha egy huligánbanda belvilágából beszélne kifelé.

Azon túl, hogy képes ilyet gondolni, annyira tájékozatlannak mutatja magát, mint az az ember, aki soha nem találkozott a civilizált világ nyelvi normáival – folytatta Majtényi László. Az különösen hihetetlen és drámai, hogy vezető magyar politikusként szól, de ha nem ebben a minőségében tenné, „még a legmocskosabb kabaréban is kitelnék a becsülete, remélem, ki is fütyülnék”. Majtényi László számára úgy tűnik, Lázár János nem is hallott az emberi méltóságról: országunk szégyene.

Tiszteleten és partnerségen alapuló párbeszéd kell

Kerestük Aba-Horváth Istvánt, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnökét is, aki politikai irányultságát tekintve vállaltan a Fidesz szimpatizánsa. Aba-Horváth István közölte, hogy ahhoz az állásfoglaláshoz tartja magát, amit – még Lázár bocsánatkérése előtt – az országos önkormányzat Facebook-oldalán jelentetett meg.

Közleménye szerint a romák országos önkormányzata számára alapvető érték az emberi méltóság tisztelete és a társadalmi béke megőrzése. A közéleti megszólalásoknak – különösen vezető pozícióban lévő közszereplők részéről – jelentős hatásuk van a közgondolkodásra. Fontos, hogy ezek a megszólalások ne keltsenek olyan benyomást, amely bármely közösséget megbélyegezhet.

Az országos önkormányzat elkötelezett a kormánnyal való együttműködés mellett minden olyan programban, amely a felzárkózást, az oktatást, a munkahelyteremtést és a társadalmi integrációt szolgálja. Ugyanakkor a roma közösség csak tiszteleten és partnerségen alapuló párbeszédben lehet sikeres része ezeknek a folyamatoknak. „Ezért tisztelettel kérjük Lázár János miniszter urat, hogy a félreérthető, félresikerült megfogalmazását korrigálja, és egyértelműen erősítse meg: a magyarországi roma közösséget a kormány partnernek, nem pedig megbélyegzett csoportnak tekinti” – rögzítette elvárásait az országos önkormányzat képviseletében Aba-Horváth István.

Sok múlik a Tisza Párton

Lázár János kijelentése önmagában aligha lesz döntő a roma szavazatok tekintetében. Még akkor is, ha a kijelentés kirívóan bántó és megbélyegző, csak egy mondat egy hosszú kampányban – vélekedett Ranschburg Zoltán politikai elemző, akit arról kérdeztünk, az elhangzottak elfordíthatják-e a Fidesztől a cigány választókat, legalábbis egy részüket.

A miniszter szavainak mindenekelőtt akkor lehet jelentősebb a hatásuk, ha azokat a Tisza Pártnak sikerül eljuttatnia a politika iránt kevésbé,vagy egyáltalán nem érdeklődő roma szavazókhoz is,

és ha a választásokig hátralévő időben nem engedi, hogy feledésbe merüljenek – hívta fel a figyelmet Ranschburg Zoltán. Szerepet játszhat az is, hogy roma szervezetek, ismert roma személyiségek a nyilvánosságban reagálnak-e a miniszter kijelentésére, ha igen, akkor hogyan értelmezik azt, és elfogadják-e a szombaton érkezett bocsánatkérését.

A roma szavazók voksai nyilvánvalóan fontosak a Fidesz számára, hírek szerint a párt külön projektet is indított a romák adatainak összegyűjtésére, ezzel együtt a választási mozgósításukra. Ranschburg Zoltán azonban úgy látja, az igazi kihívást a kormánypárt számára most nem, illetve nem önmagában Lázár szavai jelentik, hanem az, hogy kutatások alapján a Tisza olyan kistelepüléseken is erőteljesen jelen van már, ahol nagyobb a roma lakosság aránya. Ráadásul számtalan kifejezetten roma Tisza Sziget is alakult, amelyek valós, reális politikai alternatívaként tudnak megjelenni. Persze, az csak áprilisban derül ki, hogy mindez mire lesz elég a sokszor végtelenül kiszolgáltatott, az anyagi mellett gyakran információszegénységben is élők körében. Mikecz Dániel politológus azzal kezdte:

Lázár János bocsánatkérése mutatja, hogy súlyos hibaként azonosították kijelentését. Mivel a Fidesz számára fontos, hogy aktivizálja az inkább felé húzó választókat, nem mondhat le a roma szavazatokról,

amelyek ráadásul a kistelepülési egyéni választókerületekben jelentősen növelhetik a kormánypárti jelöltek sikerét.

Az eset utóélete azt is mutatja, hogy nincs explicit (egyértelmű) cigányellenes üzenet a kampányban a Fidesz részéről a Mi Hazánk szavazóinak átcsábítására – értékelt a politológus. Lázár bocsánatkérése megnyugtathatja a Fidesszel szimpatizáló roma szavazókat, a választások közeledtével pedig egyre kisebb lesz a megszólalás jelentősége. Az ügynek Mikecz Dániel szerint nagyobb hatása lehet a politikailag érdeklődőbb, rendszeres hírfogyasztó roma szavazókra, akik között azonban valószínűsíthetően egyébként is magasabb a kormánykritikusok aránya.

Roma különvélemény

Radics Béla roma politikus, aki a Fidesz jelöltjeként indul a parlamenti választáson Budapesten, a kivételek közé tartozik: őt nem háborították fel a miniszter szavai. Ellenkezőleg. A közösségi oldalán szükségét érezte annak, hogy kinyilvánítsa, kiáll Lázár János mellett. Arra kérte „drága testvéreit”, hogy ne dőljetek be „ezeknek a marhaságoknak”. Szerinte „kifacsarják” Lázár mondatait, próbálják rasszizmussal vádolni, amiről azonban szó sincs: a baloldal már megint „lázít és hergel”.