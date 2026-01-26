Megszólalt Orbán Anita, szerinte valami nincs rendben az Szijjártó Péter állításaival

Szijjártó Péter;Tisza Párt;Orbán Anita;

2026-01-26 10:51:00 CET

Furcsának tartja, hogy az Orbán-kormány támogatta jelölését egy NATO-tisztségre, miközben most kifogásokat fogalmaztak meg a korábbi tevékenységével kapcsolatban.

Értetlenségét fejezte ki a Tisza külügyi kabinetvezetője, miért támogatta volna az Orbán-kormány egy NATO-főtitkárhelyettesi posztra olyan jelölt pályázatát, akivel kapcsolatban később az a vád hangzott el, hogy külföldi energiacégek érdekében járt el.

Az ügy előzménye, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szombaton azt írta: ismeri Orbán Anitát, mivel régebben sokat kereste őt az amerikai demokratákhoz fűződő kapcsolataira hivatkozva. Szijjártó Péter közölte, Orbán Anita a nyugati energiacégek érdekében próbálta őt meggyőzni arról, hogy Magyarország ne vásároljon több olcsó orosz gázt. Ideális választás Brüsszelnek és Kijevnek - fűzte hozzá.

Az ellenzéki politikus egy hétfői Facebook-posztjában szavait a tárcavezetőnek címezve azt írta, az események sorrendje egyértelmű. Orbán Anita azt írta, 2015 és 2020 közt dolgozott energiacégeknek. Kitért arra is, hogy a miniszter nyugati cégekről beszél, de azt nem teszi hozzá, hogy ezek amerikai vállalatok - egy olyan iparágban, amelyet ma már az Egyesült Államok stratégiai jelentőségűnek tekint. Ha valóban történt volna bármilyen lobbitevékenység, annak 2015 és 2020 között kellett volna megtörténnie. Ehhez képest a magyar kormány 2020 májusában támogatta a NATO-főtitkárhelyettesi jelölésemet, a folyamat pedig 2020 augusztusában zárult le - írta a tiszás politikus, aki szerint ez felvet egy egyszerű kérdést:

„miért támogatott volna a magyar kormány egy NATO-tisztségre olyan jelöltet, akinek tevékenységét Ön most kifogásolja?”

Orbán Anita posztját azzal zárta, hogy a NATO-jelölést követően 2020 októberében a Vodafone-nál írt alá szerződést, és ezt követően már nem dolgozott az energetikai szektorban. Ez a valós időrend, ami önmagáért beszél - tette hozzá.