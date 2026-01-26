Kétszámjegyű Fidesz-előnyt mér a Tisza Párttal szemben a Magyar Társadalomkutató

Fidesz;közvélemény-kutatás;pártpreferencia;Tisza Párt;

2026-01-26 09:39:00 CET

A Magyar Péter vezette formáció tíz százalékponttal lemaradva áll a második helyen.

Az aktív szavazó pártválasztók 51 százaléka a kormánypártokat támogatná, vagyis minden második választó a Fidesz-KDNP-re voksolna - derül ki a Magyar Társadalomkutató 2026. január végén végzett felméréséből.

A hétfőn ismertetett eredmények szerint a Tisza Párt 41 százalékkal a második helyen áll, lemaradása változatlanul tíz százalékpont. A mért elmozdulás nem a kormánypárti táborból származik, hanem főként más ellenzéki formációktól. A felmérés szerint rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom érné el a parlamenti küszöböt, amely hónapok óta stabilan öt százalék feletti támogatottságot mutat.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció (DK) továbbra is a bejutási határ alatt marad, míg más pártok támogatottsága érdemben nem kimutatható.

A szervezet úgy véli, az elmúlt három hónap politikai folyamatai a Fidesznek kedveztek. A külpolitikai aktivitás, valamint a jóléti intézkedések – köztük az anyák személyi jövedelemadó-mentessége, a családi adókedvezmény növelése és a 14. havi nyugdíj – hozzájárultak a közbeszéd alakulásához. Ezek az elemek a kormánypárti szavazótábor aktivizálását is segítették. A Tisza Párt az előző méréshez képest visszafogottabb erősödést mutat. Támogatottsága azonban továbbra is csak a hibahatáron belül haladja meg a novemberben mért szintet. A kutatás ismét azt jelzi, hogy a növekedés főként a korábbi baloldali pártok szavazóinak átrendeződéséből ered. Ezen túlmenően a párt bővülési lehetőségei korlátozottak.