Orvos indul orvos ellen, az egészségügy nyomorúságos helyzete miatt többen is parlamentbe juthatnak az április 12-i választáson

egészségügy;választási kampány;pártok;orvosok;

2026-01-27 07:00:00 CET

Az eddigi ágazati képviselet igen kevésnek bizonyult az egészségügy sorsának jóra fordításához.

Néhány hete a Népszava Szike podcastjában beszélt arról Kristóf Luca szociológus, hogy a mostani választási folyamatban majd előtérbe kerülnek az orvosok. Érvelése szerint nem is csupán azért, mert kampánytémává vált az egészségügy helyzete, hanem azért is, mert „egy orvos még mindig valaki”, presztízse van, s ha egy neves gyógyító odaáll egy párt mellé, azzal növeli annak a politika közösségnek a hitelességét.

Azóta négy párt már bemutatta egyéni jelöltjeit, és bár e jóslat csak részlegesen látszik teljesülni, vélhetően a korábbiaknál több egészségügyi szakember kerülhet be tavasszal a parlamentbe.

A 2022-ben megválasztott 199 tagú országgyűlést a jogászok (61) és pedagógusok (81) dominálták. A 24 összegzése csak 9 orvosi-egészségügyi diplomást talált a törvényhozásban, épp annyit, mint politológust, s csak eggyel többet, mint teológust. A legnagyobb egészségügyi csapatot a Fidesz-KDNP állította ki, az országos listájáról ketten (Molnár Ágnes és Pesti Imre), míg egyéni körzetből további két orvos (Békésből Kovács József, Fejérből Mészáros Lajos), valamint egy fogorvos (Tiba István Hajdú-Biharból) nyert mandátumot. Az ellenzéki oldalra a két emberorvos országos listáról került be Cseh Katalin a Momentumtól és Komáromi Zoltán a DK-tól), míg az állatokat gyógyító Hadházy Ákos Zuglóban nyert és lett független képviselő.

Ám ez az ágazati képviselet igen kevésnek bizonyult az egészségügy sorsának jóra fordításához.

Olyannyira, hogy Publicus Intézet lapunk számára készült tavaly őszi reprezentatív felmérése szerint a polgárok 25 százaléka szerint az egészségügy helyzete a legégetőbb társadalmi problémánk, de szinte mindenki (93 százalék) egyetért abban, hogy benne van a legfontosabb háromban. Amikor a közelgő választásokról kérdezték az embereket, akkor a válaszolók kétharmada (67 százalék) jelezte, hogy a döntésénél fontos szempont lesz az indulók egészségügyi programja, sőt minden ötödik választó szemében ez lesz a döntő.

Erre a helyzetre leglátványosabban a Tisza reagált, amikor egyéni jelöltjeit bemutatva egy igen bő és sokszínű egészségügyi csapatot hirdetett. Jelöltjeik hatoda belülről ismeri az ágazatot. A 106 körzetben 12 orvos és 2 gyógyszerész vállalta színeikben a képviselő-jelöltséget, s van még mellettük a Tisza csapatában mentőtiszt, dietetikus, betegszállító vállalkozó, és egészségügyi szakoktató is.

A második legnagyobb orvoscsapatot a Mi Hazánk állította ki, négyüknek van orvosi diplomája, közülük ketten kutatóként dolgoznak, míg egy harmadik jelenleg kereskedelemből él. A negyedik egy ma is aktív traumatológus, ő Nagykanizsán indul a képviselői mandátumért.

A DK ugyancsak úgy tartja, hogy az egészségügy lehet az egyik legfontosabb választási téma, s erre szinte mindegyik jelöltje tesz is valami utalást az őt bemutató honlapon, ám gyakorló egészségügyi szakemberrel ők sem állnak túl jól. Néhány jelöltjük ugyan már megfordult eddigi pályája során az egészségügyben is, de már máshol keresik a boldogulásukat. Aktív kötődésről csak ketten számoltak be: egy természetgyógyász, aki Nyíregyházán indul,

valamint az országgyűlési munkát már jól ismerő Komáromi Zoltán. Ő ezúttal egyéni mandátumért indul, a fővárosi XIV. kerületben. Ott, ahol a független Hadházy Ákos készül újrázni.

A Fidesz-KDNP-nek is van olyan orvos képviselőjelöltje, aki már a jelen ciklusban is tagja a törvényhozásnak, ő dr. Mészáros Lajos, a dunaújvárosi kórház korábbi igazgatója, aki most is a dunaújvárosi mandátumért indul. A kormánypártok egészségügyi csapatában hárman vannak, akik először próbálnak képviselői mandátumot szerezni: Pápán Takács Péter orvos, ágazati államtitkár, Gödöllőn Hankó Balázs gyógyszerész, kulturális és innovációs miniszter, valamint Pécsett Cziráki Attila kardiológus. Utóbbi helyzete azért is pikáns, mert a mandátumért folyó versenyben szaktársa is lesz az ellenfelei között, ugyanis itt a Tisza Ruzsa Diána kardiológust indítja.

Jelen tudásunk, azaz a már megismerhető jelöltlisták alapján még egy közvetlen orvos-orvos összecsapás várható. Budapest XVI. kerületében a Tisza Szabó Alexandra klinikai gyógyszerkutatási projektmenedzsert indítja, A Mi Hazánk pedig Zsidró László háziorvost, aki a bemutatkozása szerint jelenleg egy kereskedelmi céget működtet.