Megszünteti a BKK a félhavi bérleteket

2026-01-26 15:25:00 CET

Január 30-tól már csak havibérlet váltható. Az anyagi nehézségekkel, tetemes adóssággal küzdő fővárosi cég így ösztönözné a Budapesten közlekedőket, hogy rendszeresen használják a járataikat.

Egyszerűbbé és egységesebbé válik a BKK termékkínálata – így jellemezte lapunkhoz is eljuttatott közleményében a Budapesti Közlekedési Központ a döntést, amely szerint január 30-tól megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek. – A fővárosi önkormányzat és a BKK célja, hogy rendszeres használatra ösztönözze az utasokat, ezért arra törekszik, hogy a bérletek könnyen megvásárolhatók és egyszerűen használhatók, valamint kedvező árúak legyenek – tették hozzá a termékszűkítésről.

A lépést azzal is magyarázták, hogy szerintük a Budapesten használható bérletek „egységesebb képet” mutatnak majd. Állítják, átláthatóságot jelent, ha az ország- és vármegyebérletekhez hasonlóan a Budapest-bérletekből sincs félhavi változat.

– A korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra – figyelmeztetett a BKK, hangsúlyozva, hogy egyidejűleg a BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre is bővül. Mobiltelefonról is megvásárolhatók lesznek az éves bérletek, így a Budapest-bérlet cégeknek, a teljesárú és a kedvezményes országbérlet és Pest vármegyebérlet egyaránt.

Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a termékszűkítés nem független a ténytől, amiről a Népszava is beszámolt korábban, hogy a fővárosi önkormányzat két közlekedési cége, a BKK és a BKV 90 milliárdos adósságot, banki-, adó- és számlatartozást görget maga előtt, beleértve a múlt decemberben átütemezett 8 milliárd forintot is.