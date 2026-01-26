Orbán Viktor szerint Ukrajna be akar avatkozni a magyar választásokba, bekéretik az ukrán nagykövetet

Orbán-kormány;választás;Ukrajna;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;beavatkozás;ukrán nagykövet;bekéretés;Volodimir Zelenszkij;

2026-01-26 18:30:00 CET

A miniszterelnök azzal vádolta meg az ukrán kormányt, hogy „összehangolt intézkedéssorozattal” akar beavatkozni a magyar választásokba.

„Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba” – közölte Orbán Viktor hétfőn a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, hogy a múlt héten ukrán politikai vezetők és az ukrán elnök is „durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben”.

A kormányfő ezután arról számolt be, hogy magyar nemzetbiztonsági szervezetek kiértékelték „ezt a legújabb ukrán támadást”, és megállapították, hogy „a történtek egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba”.

Orbán Viktor ezért bejelentette, hogy Magyarország szuverenitása és a választások tisztasága érdekében a mai napon arra utasította Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy kéresse be az ukrán nagykövetet.

Az elmúlt időszakban valóban kemény hangvételű üzengetésbe kezdett a magyar és az ukrán kormány. Volodimir Zelenszkij a davosi Világgazdasági Fórumon elmondott beszédében közös fellépésre kérte Európát, majd Orbánnak azt üzente: „Minden Viktor, aki európai pénzből él, miközben megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket, megérdemli, hogy fejbe kólintsák, és ha jól érzi magát Moszkvában, az nem azt jelenti, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká váljanak.” Erre a magyar kormányfő „szorult helyzetben lévő embernek” nevezte az ukrán elnököt, aki szerinte „negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút”.

Orbán ezt követően az uniós uniós állam- és kormányfők ülése után Brüsszelben leszögezte: „A következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba.” A miniszterelnök Ukrajna-ellenes kirohanása után Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is megszólalt, amit magyar kollégája, Szijjártó Péter sem hagyott szó nélkül, ismét választásokba való beavatkozással vádolva meg szomszédunkat. Erre Szibiha már arról kezdett beszélni, hogy Orbán Viktor egyre inkább Szálasi Ferencre emlékeztet, Magyarország és a magyar nép pedig nem ezt érdemli.