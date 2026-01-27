Buliczka Tünde Beatrix
jég;tárca;
2026-01-27 06:00:00 CET
Lassan, biztosan
A trolimegállóban álldogáltam, amikor arra lettem figyelmes, hogy egy idős hölgy a szemben lévő biztonságos járdáról letérve elindul keresztbe a megálló felé.
Két, egymás után parkoló kocsi mellett próbált elhaladni, csakhogy az út arrafelé nagyon csúszós volt. Odafagyott minden az éjszaka folyamán. Nem igazán értettem az idős hölgy bátor vállalását, mert látható volt, hogy nagyon síkos az út. Nem tudtam eldönteni, hogy a néninek ez a napi kihívása, és most úgy döntött, hogy dacolva a fizika törvényeivel, ő átsuhan a jeges részen?
Úgy dolgozz, hogy más is hozzáférjen! – intették az átkosnak nevezett negyven év alatt az ifjonti, táltos erővel munkához látó fiatal munkaerőt, nehogy kiderüljön, hogy adott egységnyi idő alatt többszörös eredmény is elérhető, ha valaki valóban nekiáll dolgozni. Lassan járj, tovább érsz – folytatták, ám ezt a közhelyet az országunkba áramló, eredeti helyükön tőkefelhalmozásból jeles, kapitalistának tűnő munkamorál vezénylői pillanatok alatt kiseperték a munkanélküliség fenyegető rémének emlegetésével.