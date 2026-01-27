Itt a vége, az MSZP nem indul a parlamenti választáson

MSZP;választás;Komjáthi Imre;

2026-01-27 09:58:00 CET

Komjáthi Imre állítólag arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban.

Nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban. Az ellenzéki párt támogatottsága is mélyponton van, így feltehetően az országos lista állítása is esélytelen lenne – indokolta a Magyar Nemzet és a hvg információja szerint Komjáthi Imre a tagoknak azt, hogy az MSZP nem indul a 2026. április 12-i parlamenti választáson.

A kormányközeli lap információi alapján tehát az áprilisi választástól való távolmaradás nem a Tisza Párt javára történik. A Magyar Nemzet forrásai szerint mindezek ellenére

lehetnek néhányan, akik elindulnak a választáson, de egyéniben, és feltehetően nem a szocialista párt színeiben.

Egyéni képviselőjelölt lehet Kunhalmi Ágnes, valamint Hiller István is.

Komjáthi Imre a legutóbb 2025 decemberében adott interjút lapunknak. Akkor arról beszélt, az MSZP-ben felmerült egy teljes újjáalakulás, a név, a brand megváltoztatásának lehetősége is.

Nemrég a Medián és a Republikon Intézet kutatásából is az derült ki, hogy az MSZP tábora már egy százalék alatti.