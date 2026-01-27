Kiderült, hogy döntés még nincs, de Magyar Péter megünnepelte, hogy az MSZP félreáll az útból

MSZP;választás;Komjáthi Imre;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-27 11:14:00 CET

A Tisza Párt elnöke azokra a keddi sajtóértesülésekre reagált, amelyek szerint az MSZP sem indul az áprilisi választáson. Szerinte amelyik párt egyéniben vagy listán mégis ráindul a Tiszára, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani.

„Április 12-én népszavazás lesz a valódi rendszerváltásról. Ezt felismerve egyre több kis párt jelenti be, hogy nem áll a népakarat útjába és nem indul a választáson” – közölte Magyar Péter kedd délelőtt a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke posztjával a Magyar Nemzet és a HVG keddi értesülésére reagált, miszerint az MSZP nem indul a 2026. április 12-i parlamenti választáson. A két lap információ szerint Komjáthi Imre állítólag arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, miközben a párt támogatottsága is mélyponton van, így feltehetően az országos lista állítása is esélytelen lenne. A kormányközeli lap információi alapján tehát az áprilisi választástól való távolmaradás nem a Tisza Párt javára történik. A Telexnek viszont nem sokkal később Komjáthi Inre cáfolt, hogy egyelőre nincs döntés visszalépésről, az MSZP elnöksége szerdán hívja össze a párt kongresszusát február közepére, és ott döntenek majd az indulásról.

„Nem kellett ehhez sem titkos tárgyalás, sem háttéralku. Ma már mindenki tudja, hogy a Fidesz-Mi Hazánk koalíciót, a valaha volt legkorruptabb és legkárosabb hatalmat egy az egyben van legnagyobb esély leváltani. Amely párt a rendszerváltást megnehezítendő egyéniben vagy listán mégis ráindul a Tiszára, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani” – vélte Magyar Péter.

Hozzátette, ő abban hisz, hogy ezen pártok szavazói is rendszerváltást akarnak és egy működő, emberséges országban szeretnének élni. „Ők azok, akik meggyőzhetik a saját politikusaikat, hogy az egyéni politikai ambíciójukat egyszer félretéve, ne rontsák a rendszerváltás esélyét.

Pontosan tudjuk, hogy a Tisza politikájával nem minden választó ért maradéktalanul egyet és hogy egy helyreálló plurális demokráciában különböző ideológiát képviselő pártokra van szükség. Éppen ezért a Tisza vállalja, hogy a választást követően az új választási jogszabályokról és a pártfinanszírozásról minden mérhető támogatottságú párt bevonásával születik döntés”

– ígérte Magyar Péter.

Ami Komjáthi Imrét illeti, az MSZP elnöke legutóbb 2025 decemberében adott interjút lapunknak. Akkor arról beszélt, a pártban felmerült egy teljes újjáalakulás, a név, a brand megváltoztatásának lehetősége is. Nemrég a Medián és a Republikon Intézet kutatásából is az derült ki, hogy az MSZP tábora már egy százalék alatti.