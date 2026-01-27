Tony Leung Chiu-wai a Népszavának: Mindannyian saját intelligenciával rendelkezünk, nem lenne szabad hierarchiának lennie közöttünk

film;sajtótájékoztató;Enyedi Ildikó;Tony Leung Chiu-Wai ;Csendes barát;

2026-01-27 11:39:00 CET

A hongkongi film egyik legnagyobb sztárja az Enyedi Ildikóval készített filmje, a Csendes barát premierje miatt jött Budapestre. Neki barát kell, nem forgatókönyv.

Mielőtt belekezdtem a könyvekbe, megkérdeztem tőle, hogy mi mást kell még előkészítenem a karakterhez. Erre ő úgy felelt, hogy semmit, csak azt, hogy ott legyek. Azt mondtam, rendben, ennek nincs akadálya – ha hihetünk Tony Leung Chiu-wainak, Enyedi Ildikó elég szépen kihozza a színészből azt az embert, aki elkezd forgatni vele. A hongkongi film talán legnagyobb sztárja Budapesten mesélt erről, ahova a főszereplésével készült új Enyedi-film, a Csendes barát premierje miatt nézett be és tartott sajtótájékoztatót.

A Csendes barát középpontjában egy páfrányfenyő (Gingko biloba) áll, amely három vizuálisan is nagy műgonddal elválasztott idősíkon figyeli meg az emberi sorsokat: 1908-ban, 1972-ben és 2020-ban kapcsolódik be, hogy aztán megmutassa, minden összefügg. Tony Leung Chiu-wai Az utolsó, vagyis a hat évvel ezelőtti szegmensben szerepel.

Az egész – mesélte a színész – még régen kezdődött egy hosszú beszélgetéssel az életről, filozófiáról, a létezés értelméről. Már a vége felé jártak, amikor a színész feltette az óvatlan kérdést, ilyen mélységei lesznek-e a filmnek is. – Lehetséges - válaszolta mosolyogva Enyedi Ildikó. Ezt még több beszélgetés követte karakterről és a tudományos hátérről egészen addig, amíg barátok nem lettek. – Fontos ez, vagyis hogy rendező és színész között baráti viszony alakuljon ki? – firtattuk, amire a színész rávágta, Enyedi Ildikónak nemcsak a Csendes barát esetén, hanem minden filmjében fontos, hogy a színész milyen ember. Ezzel ő maga is egyetért. Tony Leung Chiu-wait eleve nem is érdekli túlsàgosan forgatókönyv sem, egy olyan rendező mellett, mint Wong Kar-wai – akivel a Csungking expressztől a A nagymesterig hét filmen dolgozott –, az egyszeri színész szerez némi rutint abban, hogyan kell forgatókönyv nélkül, szabadon dolgozni. Ő Wing Kar-wai miatt változtatta meg a színészi módszerén is. – Nem az a fontos, hogy ’mjátsszon az ember. Az a fontos, hogy természetes legyen – hangsúlyozza. Ez vonatkozott a Csendes barátra is. Enyedi Ildikó mindig megadta az irányt, de hatalmas teret hagyott előtte, improvizálhasson.

Mindez azt jelentette, hogy a forgatás simán ment, már azon kívül, hogy a film tudományos vonatkozásai rendben legyenek. Sok időt töltöttem ennek a karakternek az előkészítésével, mert a lehető legjobban akartam élvezni a forgatást Enyedi Ildikó rengeteg anyagot adott, szakirodalmat a nezrológiától a botanikáig – idézte fel a színész, hozzáfűzve, ő maga hongkongi orvosokkal konzultált, csecsemők agyvizsgálatain vett részt, hiszen hogyan tudná hitelesen eljátszani azt, hogy egyetemen tanít erről? Ezen túl teljesen rábízra magát a rendezőre, egyszer sem nézte vissza a az éppen felvett jeleneteket, állítása szerint csak akkor vállal egy szerepet, ha ezt megteheti. – Ha megnézem magam, akkor elkezdem elemezni magam, keresni a hibákat és elkezdnék újra átszani, ami katasztrófa lenne.

Mindenkinek ajánlom ezt a filmet, mert rólunk szól. Rólunk, emberekről, a természetről és arról, hogy jó értelemben hogyan osztozhatunk együtt ezen a bolygón. Tudatosítja bennünk, hogy mindannyian egyenlőek és egyek vagyunk.

Mindannyian saját intelligenciával rendelkezünk, nem lenne szabad hierarchiának lennie közöttünk – méltatta Tony Leung Chiu-wai a filmet.

És hogy mindebből mi hatott a saját életére? A feltűnő jókedvében lévő színész még elárulta, hogy Enyedi Ildikóval azt hitte, egy növény csak egy növény. Amikor nemrégiben vett egy házat a tengerparton, a felújító építésznek már csak egy dolgot mondott: munka közben nem ölhet meg egyetlen fát sem.