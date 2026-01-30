A Csendes barát világhírű rendezőjével arról beszélgettünk, milyen biztonsági hálónak lenni egy színész alatt, aki kísérletbe kezd, nem maradhat kívülálló, a fegyvertelenség pedig bátor dolog. Interjú.
A legjobb férfi főszereplő díját megosztva Hajdu Szabolcs és Sáfrány Ágoston kapta a Minden rendben miatt, a legjobb színésznő Borbély Alexandra lett az Emma és a halálfejes lepke című filmben nyújtott alakításáért.
A hongkongi film egyik legnagyobb sztárja az Enyedi Ildikóval készített filmje, a Csendes barát premierje miatt jött Budapestre. Neki barát kell, nem forgatókönyv.