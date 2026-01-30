Enyedi Ildikó a Népszavának: Rettentően kiszolgáltatott, gyönyörű és titokzatos szakma a színészet, kicsit olyan, mint a légtornászat

A Csendes barát világhírű rendezőjével arról beszélgettünk, milyen biztonsági hálónak lenni egy színész alatt, aki kísérletbe kezd, nem maradhat kívülálló, a fegyvertelenség pedig bátor dolog. Interjú.