A XII. kerületi önkormányzat begyűjti a gazdagoktól a feleslegessé vált elektronikai készülékeket, hogy odaadja a rászorulóknak

2026-01-27 13:35:00 CET

Kovács Gergely polgármester szerint csütörtökön jó eséllyel megszavazzák a javaslatot, és indulhat a Hegyvidéki Önkormányzat adománygyűjtő- és elosztó központja.

„Jó hír: nagy eséllyel a testület csütörtökön megszavazza és elindulhat a Hegyvidéki Önkormányzat adománygyűjtő- és elosztó központja a Városmajor utcában” – közölte Kovács Gergely kedden a Facebook-oldalán.

Hegyvidék kutyapárti polgármestere szerint a projekt lényege, hogy mivel itt élnek az ország leggazdagabb emberei, viszont jócskán vannak rászorulók a kerület „alsóbb” részein, előbbiek feleslegessé vált, használt holmijait összegyűjtik, majd a rászorulóknak adják.

„Azt fogjuk csinálni – remélhetőleg ipari mennyiségben –, hogy begyűjtjük a gazdagabbaktól a számukra feleslegessé vált, de használható, jó állapotú informatikai és háztartási elektronikai cuccokat és azokat a Családsegítő Központon keresztül eljuttatjuk azoknak, akiknek szükségük van ezekre. És ha több adomány jön be, mint amire igényt lát a Családsegítő Központ, akkor majd nyilván tudunk nyitni más szervezetek felé is” – fejtette ki Kovács Gergely.

Mint írta, szeretett volna már egy hasonlót évekkel ezelőtt is, de az akkori fideszes városvezetés arra hivatkozva fúrta meg az ötletet, hogy nem zárható ki, hogy balesetveszélyes eszköz kerül valakihez. Kovács Gergely most posztjában jelezte, a tervek szerint lesz emberük, aki átnézi majd az adománytárgyakat, hogy rendben vannak-e.