Komjáthi Imre: Listán valószínűleg nem indul az MSZP, de öt egyéni választókerületben talpon maradna

politika;MSZP;ellenzék;Magyarország;lista;Komjáthi Imre;parlamenti választás;egyéni választókerület;indulás;Tisza Párt;

2026-01-27 15:04:00 CET

Az ellenzéki párt elnöke többé-kevésbé megerősítette, amit korábban cáfolt, a többieket, így a Tiszát is arra kéri, hogy támogassák a jelenlegi parlamenti képviselőit. Budapesten Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Hiszékeny Dezső, Vajda Zoltán, Szegeden pedig Szabó Sándor várhatóan nem lép vissza.

Listán valószínűleg nem indul a az MSZP, de öt egyéni választókerületben talpon maradna – erősítette meg lapunk értesülését Komjáthi Imre, pártelnök. Mint kiderült, listán versenyt a Tisza Párt biztos győzelme érdekében elengednék, ám a többi ellenzéki pártot, így a Tiszát is arra kérik, hogy támogassák az MSZP jelenlegi parlamenti képviselőit: így Budapesten Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Hiszékeny Dezső, Vajda Zoltán, és Szegeden Szabó Sándor várhatóan nem lép vissza.

A párt egy többlépcsős, demokratikus döntéshozatali folyamat végén hoz majd végső döntést, ám a folyamatok a listás visszalépés irányába haladnak, úgy néz ki ez lesz a helyes út – mondta a Népszavának Komjáthi Imre. A pártelnök továbbá megerősítette: körlevélben fordult a tagsághoz, amelyben hétfőig mondhatták el véleményüket az indulás kérdéséről; emellett ma délután online elnöki konzultációt is tart, amelyre nagy számban jelentkeztek.

A visszajelzések eredményét Komjáthi Imre szerdán az MSZP elnöksége elé viszi, de a döntéshozatal menetrendje világos: elnökségi-, majd szombaton választmányi ülés következik, végül a párt kongresszusa mondja ki a végső szót. „A kongresszus valószínűleg februárban hamar megtörténik majd. Tekintve, hogy február 21-én már fel kell venni az aláírásgyűjtő íveket” – tette hozzá az MSZP elnöke.

Komjáthi Imre szerint a tagsággal és a megyei elnökökkel folytatott egyeztetésekből az látszik: sokan történelmi pillanatként tekintenek a helyzetre. – A többség afelé hajlik, hogy ismerjük fel: rendkívüli politikai helyzet van, és most az a haza érdeke, hogy Orbánék menjenek – fejtette ki. Ennek kapcsán lapunk úgy értesült:

az MSZP több több vidéki szervezete azt sem szeretné, ha szavazataik a DK-hoz mennének; mivel a választás nagyrészt vidéken dől el, ezért az úgynevezett csatatérkörzetekben a meglévő infrastruktúrájukkal segítenék a Tisza-jelöltek kampányát.

Budapesten azonban támogatnák az inkumbens ellenzéki képviselőket, ahogy Hadházy Ákost is Zuglóban. Arról még nem született döntés, hogy a párt öt versenyben maradó indulója milyen logóval vág neki a meccsnek.

Ugyanakkor Komjáthi Imre inkább azt hangsúlyozta: az MSZP-nek a kormányváltás után is lesz feladata, különösen akkor, ha a Tisza által ígért „baloldalibbnak” mondható intézkedések elmaradnak. – A szakszervezeti tapasztalataim alapján ismerem azt a gazdasági logikát, amikor „az Excel-táblából elsőként a béremeléseket és a szociális kiadásokat húzzák ki”, ezért a párt „szárazon tartja a puskaport – jelentette ki a szocialisták elnöke.