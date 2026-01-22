Pengeélen táncol a BKK és a BKV, 90 milliárdos adósságot görgetnek maguk előtt

BKV;adósság;fővárosi önkormányzat;Kiss Ambrus;BKK;

2026-01-22 05:50:00 CET

A fővárosi önkormányzat két közlekedési cége 90 milliárdos adósságot, banki-, adó- és számlatartozást görget maga előtt, beleértve a decemberben átütemezett 8 milliárd forintot is. A kormány ugyanis nem utalta át a közösségi közlekedés tavalyi 12 milliárdos állami normatíváját, hanem beszámította a főváros „tartozásába”, ami valójában az azonnali jogvédelem okán be nem fizetett szolidaritási hozzájárulás összege.

A BKV és a BKK pengeélen táncol. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy december 30-án a Mol jelezte, hogy leállítja a buszok üzemanyag-szállítását, mivel a fővárosi tartozás túllépett a kockázatos limiten, de az olajtársaság végül megelégedett azzal, hogy a BKV megígérte: január 5-ig fizet – hangzott el Kiss Ambrus szerdai háttérbeszélgetésén.

A fővárosi közösségi közlekedés működtetésére az idén 190 milliárdot költenek,

a teljes üzemeltetési költség alig 4 százaléka az állami 12 milliárd, de a kormány még ezt sem fizeti ki, miközben Debrecen 5 milliárdot kapott hasonló feladat ellátására

– tette hozzá a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki szerint április 13-án be kell köszönnie a valóságnak, az önkormányzati rendszer finanszírozásának rendezése nem késlekedhet.

A főváros számlája jelenleg 15,3 milliárdos mínuszban van, Kiss Ambrus reményei szerint a 40 milliárdos folyószámlahitel kitart a márciusi iparűzési adóelőleg beérkezéséig. Igaz, addig még ki kell fizetni a szolidaritási hozzájárulás 11,7 milliárdos első részletét is, hacsak nem kérnek erre is azonnali jogvédelmet. A decemberi 6,3 milliárd forintos befizetésre mindenesetre első fokon nem kapták meg, de a kincstár még nem vonta le. A főváros a szolidaritási hozzájárulás 2026-os összegét is túlzónak találja és pert indít. (Sokadik lesz ez a sorban.) Mindeközben az elfogadott béremelés 16-17 milliárdos pluszkiadást jelent a fővárosnak.

Navracsics Tibor közigazgatási miniszter várhatóan márciusban tárgyal az önkormányzati rendszer tervezett reformjáról Karácsony Gergellyel, jelenleg semmilyen egyeztetés nem folyik e tárgyban. A Népszava a Lázár János által Csepelen mondottak alapján - a Gubacsi híd vasúti ágát az államnak, a közúti részt a fővárosnak kell felújítani - feltett kérdésére, miszerint hol tart ez a munka, a főigazgató azt válaszolta, hogy már a tervezési tender kiírásához is szükségük lenne az elakadt uniós forrásokra.

A rendkívüli hideg miatt január elején életbe lépő vörös kód óta 400 embert helyeztek a fővárosi hajléktalanszállókon az egyébként már ott lakók mellett. A korábbi napi két ember helyett januárban napi 40 ember jelentkezik be a fővárosi szállókon, ez persze gyakorta azt jelenti, hogy ugyanazok az emberek térnek vissza estéről estére. Az éjjeli menedékhelyek, illetve a krízisszállások ugyanis este 18.00 és reggel 8.00 óra között tartanak nyitva, napközbeni benntartózkodásra nincs lehetőség. A fővárosi hajléktalanszállók már a havazás kezdete előtt csúcsra járatva működtek.