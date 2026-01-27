NAV-os végrehajtók jártak Iványi Gáboréknál „biztosítási intézkedés” címén

Iványi Gábor;NAV;keresztényüldözés;Magyar Evangéliumi Testvérközösség;

2026-01-27 16:16:00 CET

Ám üres kézzel távoztak, mivel semmi lefoglalható ingóságot nem találtak.

Ismét megjelentek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) Dankó utcai központjában.

A Telex beszámolója szerint január 9-én az adóhatóság három végrehajtója szállt ki „biztosítási intézkedés” címén. „A Wesley János Lelkészképző Főiskola fenntartójaként a MET ingóságait akarják számba venni és lefoglalni annak garantálására, hogy az egyházi 1%-ból biztosan rendezzük a főiskola adótartozását, bár erre a MET korábban már írásos vállalást tett” - írták válaszukban. A végrehajtók nem találtak lefoglalható ingóságokat. Mindezt jegyzőkönyvben rögzítették, amit a vizsgálat végén átadtak, majd távoztak.

Az Iványi Gábor irányítása alatt álló MET-től a magyar állam 2011-ben vonta meg az egyházi jogállást, amelyet egy jogi eljárás lezárásaként 2013-ban állítottak helyre. A bírósági döntés kimondta, hogy az államnak utólag is rendeznie kellett volna azt az összeget, amely a MET-et megillette volna, ha az egyházi minősítés folyamatosan fennmarad.