Oroszországi munkalehetőséggel átvert bangladesieket küldtek az ukrán frontra

Előzetesen egy civil állásról volt szó, azonban nagyon gyorsan a háború kellős közepén találták magukat.

Több bangladesi munkást civil állás ígéretével csábítottak Oroszországba, ám akaratuk ellenére végül a fronton kötöttek ki - derül ki az Associated Press beszámolójából.

Három bangladesi férfi számolt be megpróbáltatásairól, akiknek sikerült megszökniük az orosz hadseregből. Elmondásuk szerint Moszkvába érkezésük után orosz nyelvű dokumentumokat írattak velük alá, amelyekről később derült ki, hogy katonai szerződések. Ezután egy katonai táborba vitték őket, ahol drónhadviseléssel, sebesültek kimenekítésével és nehézfegyverek használatával kapcsolatos alapfeladatokra képezték ki őket.

Amikor egyikük tiltakozott, az orosz parancsnok egy fordítóalkalmazáson keresztül közölte vele: „Az ügynököd küldött ide. Megvettünk téged.” A férfiak beszámolójuk szerint akaratuk ellenére kényszerültek frontvonali feladatokra: az orosz egységek előtt kellett haladniuk, utánpótlást szállítottak, sebesülteket mentettek ki, valamint elesett katonák holttesteit gyűjtötték össze. Három másik, eltűnt bangladesi férfi családtagjai szerint szeretteik korábban ugyanezekről számoltak be nekik.

Egyikük, Maksudur Rahman elmondta, hogy csoportjuk tagjait tízéves börtönbüntetéssel fenyegették meg, valamint bántalmazták őket.

„Azt kérdezték: »Miért nem dolgozol? Miért sírsz?« - aztán belénk rúgtak”

- idézte fel. Rahman hét hónap után tudott megszökni, majd hazatérni.

A munkások állításait több dokumentum is alátámasztja, köztük úti okmányok, orosz katonai szerződések, orvosi és rendőrségi jelentések, valamint fényképfelvételek. Ezek rögzítik a bangladesi munkásoknak kiállított vízumokat, a harcok során elszenvedett sérüléseiket, valamint a háborús részvételükre utaló adatokat. Nem ismert, pontosan hány bangladesit csaptak be és kényszerítettek harcra. A megszökött férfiak szerint az ukrajnai harcok során több száz bangladesit láttak az orosz oldalon.

Tisztviselők és jogvédő szervezetek szerint Oroszország más afrikai és dél-ázsiai országokból származó férfiakat is célba vett, köztük Indiából és Nepálból érkezőket.

Egyeseket azzal vezettek félre, hogy a fronttól távoli munkát ígértek nekik. Mohan Miajee egy állandó hideggel járó oroszországi villanyszerelői munka után került kapcsolatba egy katonai toborzóval. Azt mondták neki, hogy szakmai múltja miatt elektronikai hadviseléssel vagy drónokkal foglalkozó, nem harci egységbe kerülhet. 2025 januárjában azonban a megszállt Avgyijivkába vitték, ahol egy századnál kellett szolgálnia. Elmondása szerint ellenkezés vagy kisebb hibák esetén megverték, megbilincselték, és egy szűk pincecellában tartották fogva. A nyelvi félreértések miatt is bántalmazták. „Ha azt mondták, menjünk jobbra, mi pedig balra mentünk, alaposan helybenhagytak minket” - mondta.

Miajee-t arra kényszerítették, hogy utánpótlást szállítson a frontra, valamint elesett katonák holttesteit gyűjtse össze. Közben Rahman egysége néhány héttel később azt a parancsot kapta, hogy mentsenek ki egy sebesült lábú orosz katonát. A férfiak hordágyon vitték őt, de alig hagyták el az állást, amikor egy ukrán drónt vettek észre fölöttük. A drón tüzet nyitott rájuk, majd rövid időn belül további drónok érkeztek, rajban támadva.

Rahman nem tudott sem előrehaladni, sem visszatérni a bunkerbe. Az őket irányító orosz katona azt mondta, mindenhol aknák vannak, orosz parancsnokuk pedig elmenekült. Rahman lábsérülést szenvedett, és egy Moszkva közelében lévő kórházba szállították. Onnan megszökött, és közvetlenül a moszkvai bangladesi nagykövetségre ment, ahol úti okmányt állítottak ki számára, hogy elhagyhassa az országot.