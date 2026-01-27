Elszegényedés vár az idősekre

Hosszú távon mindenki jól jár vele, ha nem siet nyugdíjba, napi szinten azonban a legtöbben korán és sok pénzért hagynák abba a munkát. A magyar nyugdíjrendszer csak kis lélegzethez jut, mert ugyan egyharmaddal kevesebben mennek most nyugdíjba, mint három éve, de a Ratkó-nemzedék még aktív része is vágja már a centit. Gyerekeik alig vállaltak utódot, a 2030-as évek végétől drasztikusan csökken a nyugdíjkassza bevétele, alacsonyabb kezdőnyugdíjak és további korhatár-emelés várható.