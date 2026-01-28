Hat év alatt felére esett a nyelvvizsgázók száma Magyarországon

oktatás;Oktatási Hivatal;nyelvvizsga;Nyelvtudásért Egyesület;

2026-01-28 05:55:00 CET

A legnagyobb számban a 20-24 éves korosztályból tűntek el a vizsgázók: 2019-ben még 28 492 fő, 2024-ben már csak 10 137 fő, 2025-ben pedig 9850 fő ment nyelvvizsgázni ebből a korosztályból.

A tavalyi évben 56 430-an szánták el magukat, hogy vizsgát tegyenek valamilyen idegen nyelvből, a sikeresen letett nyelvvizsgák száma pedig 43 831 volt - derült ki az Oktatási Hivatal (OH) nyelvvizsga statisztikáiból, amelyeket nemrég a 2025-ös év második félévére vonatkozó adatokkal frissítettek.

A nyelvvizsgázók száma 2024-ben még 58 969 fő volt, a sikeresen letett nyelvvizsgáké pedig 46 649. Bár az OH közlése szerint a 2025-ös adatok majd csak idén áprilistól tekinthetők véglegesnek, egyelőre úgy tűnik, hogy a korábban elindult csökkenő tendencia folytatódik.

A nyelvvizsgázók száma azt követően kezdett nagy mértékben visszaesni, miután a kormány 2020-ban – a koronavírus-járványra hivatkozva – nyelvvizsga amnesztiát hirdetett a felsőoktatásban tanulók, valamint azok számára, akik korábban a nyelvtudást igazoló dokumentum hiánya miatt nem vehették át diplomáikat, majd 2023-tól végleg el is törölték a diplomához szükséges nyelvvizsga kötelezőségét. Az intézkedéseket megelőzően,

2019-ben még 124 470 fő volt a nyelvvizsgázók száma, ami 2020-ra 86 026 főre, 2023-ra 66 307 főre, 2024-re pedig 58 969 főre csökkent.

A visszaesést az sem állította meg, hogy az első sikeresen letett nyelvvizsga díja visszaigényelhető a Magyar Államkincstárnál.

A Nyelvtudásért Egyesület elnöke és az Euroexam Nyelvvizsgaközpont ügyvezetője, Rozgonyi Zoltán lapunknak azt mondta, ők 5 százalékosra becsülik a nyelvvizsgázók számának visszaesését a 2025-ös évre, ami alacsonyabb arány, mint az elmúlt években, de továbbra is csökkenés. Beszélt arról is, hogy az egyetemista korosztály létszáma csökkent a legnagyobb mértékben a nyelvvizsgázók körében, ami nagy érvágást jelentett a nyelviskolák számára,

a lakossági piac lényegében összeomlott, a nyelviskolák piacát már főként a vállalati, intézményi oktatás jelenti.

Azt viszont előremutatónak nevezte, hogy a felvételiken egyre több egyetem ad jelentős pluszpontokat a nyelvvizsgáért, ám ez még nem vált egységessé.

Az OH statisztikáiban is az látszik, hogy a legnagyobb számban a 20-24 éves korosztályból tűntek el a vizsgázók:

2019-ben még 28 492 fő, 2024-ben már csak 10 137 fő, 2025-ben pedig – az adatok mostani állása szerint - 9850 fő ment nyelvvizsgázni ebből a korosztályból.

A 25-29 éves korosztályban a 2019-es 14 766 főről 2369 főre csökkent a vizsgázók száma 2025-re.

A nyelvvizsgázók legnagyobb részét azonban továbbra is a 14-19 éves korosztály adja, bár az ő számuk is mintegy 20 ezerrel csökkent az utóbbi években:

2019-ben 61 947-en, 2024-ben 42 161-en, 2025-ben 39 269-en voltak.

A vizsgázók számával együtt értelemszerűen a sikeresen letett nyelvvizsgák száma is csökkent: míg 2019-ben 82 369 sikeres nyelvvizsga született, 2024-ben már csak 46 649, 2025-ben pedig 43 831 a legfrissebb adatok szerint.

A legnépszerűbb nyelv továbbra is az angol (47 734 vizsgázó 2025-ben, ebből sikeres: 37 407) és a német (6768 vizsgázó, sikeres: 4952).