Orosz dróntámadás ért egy Kárpátaljáról Kelet-Ukrajnába tartó személyvonatot, öten meghaltak

Kárpátalja;Ukrajna;halálos áldozatok;dróntámadás;dróncsapás;személyvonat;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-01-28 08:20:00 CET

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terrorcselekménynek minősítette a támadást.

Orosz dróncsapás ért egy személyvonatot Északkelet-Ukrajnában kedd este. A támadásban, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök terrorcselekménynek minősített, öt ember életét vesztette – írja a Reuters.

A vonat a Magyarország és Szlovákia közelében fekvő, a kárpátaljai Ungvári járásban található Csap és a Harkiv megyében lévő Barvinkove között közlekedett. A hírügynökség szerint öt holttest maradványait találták meg a vonatra mért támadás helyszínén. „Bármelyik országban egy civil vonatra mért dróncsapásra pontosan ugyanúgy tekintenének – terrorizmusként. Ennek nincs és nem is lehet katonai célja” – írta Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Az ukrán ügyészek közlése szerint egy drón a vonatra, további kettő pedig a vonat melletti területre csapódott. Az interneten közzétett fotókon a hóval borított sínek mellett égő vonatkocsikláthatók. A járaton 155-en utaztak, őket evakuálták. Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szintén orosz terrorcselekményként értékelte a támadást.