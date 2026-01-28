Karácsony Gergely a Pride miatti vádemelésről: Büszke gyanúsítottból büszke vádlott lettem

Karácsony Gergely;vádemelés;gyülekezési jog;Budapest Pride;

2026-01-28 12:28:00 CET

Soha nem fogom elfogadni, beletörődni se, hogy a hazámban bűn lenne a szabadság melletti kiállás, hogy bűn lenne a véleménynyilvánítás, hogy betiltható lenne a szerelem szabadsága – közölte a főpolgármester.

„Büszke gyanúsítottból büszke vádlott lettem. Mert úgy látszik, ez az ára ebben az országban, ha kiállunk a magunk és mások szabadságáért. De ha azt hiszi bárki, hogy engem ettől eltilthat, eltántoríthat, hogy ebben engem és a városomat megakadályozhatja, hát baromi nagyot téved” – közölte Karácsony Gergely szerda délelőtt a Facebook-oldalán, nem sokkal azután, hogy vádat emeltek ellene a Budapest Pride felvonulás megszervezése miatt.

A főpolgármester bejegyzésében kitért arra, hogy az ügyészség bírósági tárgyalás nélkül akar pénzbüntetést kiszabni rá azért, mert megtartották „az elmúlt évtizedek legnagyobb szabadságmenetét”. Szerinte azért nem akarnak még tárgyalást se, mert nem akarnak szembesülni vele, hogy „mi itt ebben a városban, egy önző, kicsinyes és aljas hatalommal szemben eddig is, és ezután is kiállunk a szabadságért, egymás szabadságáért, a másik ember szabadságáért”.

„Soha nem fogom elfogadni, beletörődni se, hogy a hazámban bűn lenne a szabadság melletti kiállás, hogy bűn lenne a véleménynyilvánítás, hogy betiltható lenne a szerelem szabadsága, hogy megbüntethető lenne bárki azért, mert másban hisz, mást gondol, máshogy szeret, mint a többség”

– írta Karácsony Gergely. Majd jelezte azt is, hogy minden fenyegetés és minden büntetés ellenére megküzd vele, „ha boldogulni, élni, szeretni akaró embereket, egyszerűen elárulja a saját hazájuk, elárulja a kormány”.

Mint arról beszámoltunk, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a főpolgármestert egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolta meg a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz benyújtott vádiratában, az indoklás szerint azért, mert egy tiltó rendőrségi határozat ellenére szervezett meg és vezetett egy nyilvános gyűlést. A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben pénzbüntetést szabjon ki.

Az ügy elzőménye, hogy tavaly december elején vádemelési javaslattal zárta a rendőrség azt a nyomozást, amit Karácsony Gergely ellene indítottak a júniusi Budapesti Büszkeség menet, azaz a Pride megszervezése miatt. Mint ismert, a BRFK a gyülekezési törvény tavaly márciusban elfogadott módosítására és az ezt kísérő áprilisi alkotmánymódosításra hivatkozva tiltotta be a Budapest Pride-ot. Karácsony Gergely ezután bejelentette, hogy önkormányzati hatáskörben Budapesti Büszkeség Menete néven mégis megrendezik. Jogi értelemben ez nem Budapest Pride, ugyanis az alapján a 2009-es ombudsmani állásfoglalás alapján rendezték meg, amely szerint világos különbséget lehet és kell tenni a gyülekezési jog és az önkormányzati vagy állami szervek döntése alapján tartott rendezvények között.

Noha a kormány mindent megtett azért, hogy betiltsák, és Orbán Viktor is korábban azt tanácsolta, hogy a szervezők „ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével”, Európa egyik legnagyobb Pride-ja lett a tavalyi. Június 28-án több százezren vonultak keresztül Budapesten szivárvány zászlókkal és kormányellenes plakátokkal.