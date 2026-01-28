Elkezdődött a Főváros Közgyűlés valaha volt egyik legszürreálisabb ülése

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;Kiss Ambrus;Szentkirályi Alexandra;

2026-01-28 11:53:00 CET

Nyilas verőlegények, mesterséges intelligencia, FÁSZ-úr, SS-tisztek segítői és Magyar Péter testrészei is szóba kerültek.

Az új év első ülésének nyitányaként Tarr Béla filmrendezőre emlékeztek egy perces néma csenddel. Nem sokáig tartott az emelkedett hangulat. Már a napirend elfogadásakor egymásnak ugrott a Fidesz és a Tisza az aluljárók lezárásáról szóló kormánypárti előterjesztés okán. Majd Szécsényi Dániel következett, aki a Fidesz képviselőjeként egész politikai manifesztumot nyújtott be egy tárgyhoz nem illő módosító javaslatként, aminek ismertetéséhez már a napirendi vitában hozzákezdett. Ezek a Fidesz szokásos kampányüzenetei, miszerint például a háború felé sodródunk, a Tisza Brüsszel szolgája, Karácsonnyal együtt csődbe lökik a fővárost.

Keszthelyi Dorottya (DK) azt javasolta, hogy a hivatali ügyeken kívül ne tárgyaljanak semmit. Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője felszólította a Fideszt, hogy vonják vissza az összes fideszes módosítót, ha nem teszik, akkor a főpolgármester tegye meg. (Egyik sem történt meg.) Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője a politikai nagy beszédek lezáratását kérte a főpolgármestertől.

A közgyűlés végül nem támogatta, hogy Fidesz javaslatait tárgyalják először, a Tisza kérésére viszont levették napirendről az aluljárókról szóló indítványt.

S csak ezt követően fordultak rá a napirend előtti vitára. Keszthelyi Dorottya többek között emlékeztette a közgyűlés tagjait, hogy a Fidesz nevében Lázár János erősen dehonesztáló kijelentéseket tett a romákra, miközben éppen a Fidesz volt az, amely lerombolta az iskolarendszert, levitte a kötelező iskoláztatási korhatárt, kinyírta a szexuális felvilágosító kampányokat, nem járult hozzá az abortusz tabletta bevezetéséhez, és Radics Béla nevet egy taligát toló hajléktalanon.

Vitézy azt kérte képviselőktől, hogy ne csináljanak országos politikai cirkuszt a közgyűlésből, ne menjen már el a józan eszük, fejezzék be a háborús uszítást. Lenne sok téma – jegyezte meg –, amiről ehelyett beszélniük kellene, például arról, hogy

Rákosrendező birtokba adása még mindig nem zárult le, a MÁV drogos bandákat enged a területre, vagy miért nem használhatja fel a főváros az uniós forrásokat, amelyek lassan elérhetetlenné válnak. Illetve érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy mit kezd a város az utakkal a tél levonulása után

– sorolta.

Szepesfalvy Anna (Fidesz) arról beszélt, hogy a főváros költségvetése törvénytelen, Sára Botond főispán törvényességi felhívásának engedelmeskedve a városvezetésnek 30 napja van kitörölni az alaptalan számokat. Azt is elmondta, hogy az Alkotmánybíróság (AB) arról döntött, a szolidaritási hozzájárulás kivetése jogos, így azt be kell fizetni a városnak, éppen ezért pontos elszámolásokat kérnek a tavaly év végi pénzügyi zárásról, és persze folytatta a háborúval való riogatást.

Porcher Áron (Tisza) azzal kezdte, hogy új történelmi évünk lesz, az idén emlékezünk a mohácsi csata 500. évfordulójára, majd rákanyarodott a választás előtti kampánybeszédre. Ebben sok más mellett elmondta, hogy a Fidesz többszörösen cserben hagyta a magyarokat – MNB-lopások, Szőlő utca bezáratása, Beneš-dekrétumok, fagyhalálok, Radics Béla alapítványi pénzszórása –, és Lázár bocsánatkérése nem elég a wc-kefés mondatai után. El fogjuk söpörni az egész kormányt – ígérte a tiszás képviselő.

Lehoczki Ádám (Fidesz) a tavalyi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés tárgyalásakor kifejtette, hogy a szolidaritási hozzájárulás (szola) törvénytelenségére alapozó városvezetői érvelés az AB döntésével kártyavárként omlott össze, így a szola perekből befolyó bevétel nem létezik. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója válaszul elmondta, hogy a Fővárosi Törvényszék fordult az AB-hez, nem ők. Majd felidézte, hogy a törvényszék indítványában arra hivatkozott, a szola „konfiskáló, elkobzó” jellegű, ami Budapest esetében aránytalan elvonás, ráadásul nem teszi lehetővé az önkormányzatra bízott feladatok ellátását. Az elkobzó kormány uzsorakölcsönt akart nyújtani az önkormányzatnak, és mindent elkövettek, hogy ne kelljen ezt felvenniük. (A főváros nehéz pénzügyi évzárásáról, az idei év kihívásairól hosszan írtunk korábban.) Majd hozzátette, hogy a budapesti hidakon most is vannak kamerák, jelenleg is van 39, továbbiak felszerelésére vonatkozik a javaslat.

Vitézy Dávid – aki a költségvetési előterjesztéshez nyújtotta be az erről szóló módosítót – a vitában kifejtette, azért tett javaslatot arra, hogy Budapest összes Duna-hídja egységes, korszerű és teljes körű kamerás megfigyelőrendszert kapjon, mert a jelenlegi kamerák nem fedik le az átkelőket. Éppen ezért olyan rendszer kiépítését javasolja, amely nemcsak az útpályát, hanem a járdákat is lefedi a híd egyik végétől a másikig. Mint mondta: a közterületi kamerák jelenléte bizonyítottan erősíti a közbiztonságot, visszatart a jogsértő magatartásoktól, és segíti az eltűnések és balesetek gyorsabb felderítését. Ehhez a mesterséges intelligenciát is be lehetne vetni.

Ezt Radics Béla (Fidesz) hosszas magyarázkodása követte a több tízmillió forintos állami támogatást nyert alapítványáról, amelyben egy ponton felemlegette a romagyilkosságokat, amely szerinte az MSZP utódpártjaként a DK bűne. Lázárnak volt egy rossz mondata, de bocsánatot kért, mert az ő oldalukon a politikusok tudnak bocsánatot kérni, de – jegyezte meg – bezzeg a Tisza politikusai nem képesek, holott a szavazók szemébe hazudnak és folyamatosan a háború folytatására szavaznak Brüsszelben. Végül egy merész csavarral odajutott, hogy a Fidesz a biztos döntés. Bujdosó Andrea válaszában leszögezte, hogy a Fidesz fojtogatja Budapestet, majd azt kérte, hogy Radics Béla mutassa be, hol és mire költötte az állami milliókat.

Gulyás Gergely (Fidesz) szerint az azonnali jogvédelem (amivel a főváros kivédte a kincstári inkasszók 40 százalékát tavaly – a szerk.) nem érdemi döntés, hanem csak arról szól, hogy Karácsonyék legatyásították Budapestet. Holott itt szedik be az iparűzési adó 40 százalékát és egyre többet. (Ezt fölözi le a kormány a szolával és a Versenyképes járások programba történő kötelező befizetéssel.)

– Időnként muszáj reagálni azokra a hülyeségekre, amit mond

– jegyezte meg Karácsony Gergely. A főpolgármester közölte, minden alkalommal meglepi, hogy Gulyás képes újra és újra megdönteni a morális mélyrepülés rekordját ebben a közgyűlésben. Hozzátette, sokat töprengett már a történelem sötét oldalának kiszolgálóin, milyen típusú lelki alkat kell ehhez. A Fidesz-képviselők legtöbbje nem élvezi ezt. – Az ön esetében nem vagyok biztos ebben. Amikor önt hallgatom, eszembe jutnak a nyilas verőlegények és az ÁVH-s tisztek. Olyan lelkesedéssel bukik alá a politika mély bugyraiban, csillogó szemekkel vájkál a sebekben, hogy ez kétségbeejtő – mondta. Érti ő, hogy szolgálatot teljesít, de mindig átlépi azokat a lelki választóvonalakat, amiken nem lenne szabad. Kiss Ambrus nem érti, hogyan fenyegethet házkutatással Gulyás, de senkinek sem kívánja, hogy átélje, hogy a gyerekének játékai között kutakodnak politikai utasításra.

Keszthelyi Dorottyát az érdekelte, hogy az állam által megbízott fővárosi átvilágítási szakértő (FÁSZ-úr) mire jutott, ha már havi 2,7 milliót fizettek neki. (A jelentést azóta sem mutatták be.) Kiss Ambrus válaszában elmondta, hogy semmilyen visszajelzést nem kaptak.

– Nehéz elképzelni, hogy kik jelentkeztek önként az SS munkáját segíteni, de ahogy látom Lázár János szerepléseit, valahogy így tudom elképzelni – jelentette ki Vitézy Dávid, akit Radics Béla képviselő Lázár-mentegetése szekunder szégyenérzettel töltötte el. Azt is megkérdezte, hogy Lázárnak nem kellene-e azért is bocsánatot kérnie, hogy az egész országot Budapest ellen uszítja és kijelenti, hogy nem áll szövetségben a nemzet fővárosával. Megérdemelnék a budapestiek a leállított fejlesztések miatt, csak Csepelen szinte minden beruházást lehúzott: a HÉV, Gubacsi és Galvani híd, vagy éppen a közpark – mondta.

Tüttő Kata a közgyűlésen eluralkodott éles szóváltást józan számokkal hűtötte. Egymás után sorolta: a szolidaritási hozzájárulás az ÁFA negyedét a budapestiek fizetik, ebből a 2000 milliárd forintból semmit se kapnak vissza, ahogy a személyi jövedelemadó 1000 milliárdjából se. A gépjárműadó 194 milliárdjából 30 milliárdot a budapestiek fizetnek be, de a főváros ennek elköltésébe se szólhat bele, pedig igen jól jönne az utak felújítására. A benzin után fizetett jövedéki adóból legalább 100 milliárdot szintén az itt élők fizetnek be az államkasszába, de ebből se kapnak vissza semmit. Erre a Fidesz most előáll azzal az ötlettel, hogy a fővárosi víziközmű cégektől vegyenek el pénzt az utak felújítására.

Szentkirályi Alexandra Fidesz-frakcióvezető cinikusnak nevezte Karácsony Gergelyt és Vitézy Dávidot. Ha Vitézy „kihúzná a fejét Magyar Péter válla vagy más testrésze mögül”, akkor látná, hogy a zsidó közösségek sehol nincsenek nagyobb biztonságban, mint Magyarországon, mégpedig azért, mert a Fidesz nem engedte be a migránsokat. Majd belekezdett a sokszor előadott szövegébe, amely szerint a kormány 3000 milliárd forintot költött el Budapesten. (Ennek valóság tartalmáról korábban szintén hosszan írtunk.)

Döme Zsuzsanna, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) politikusa gyomorforgatónak nevezte a vitát, szerinte a romák helyzete nem romlott el, mert soha nem volt itt jó. Megemlékezett arról, hogy Vona-fiókák hazaárulózták azért, mert roma embereket próbált érettségihez segíteni. Képmutatónak nevezte a Fideszt.

Karácsony zárásként megjegyezte: Budapest fejlődése nélkül nem emelkedhet fel az ország sem. Súlyosnak tartotta, hogy Lázár azon mondatáért, amelyben Budapestet szembeállította az ország egészével, senki nem kért bocsánatot. Mint mondta:

„száz éve kell hallgatni azt a dumát, hogy Budapest a bűnös város, miközben Budapest viszi a hátán az egész országot”.

Fillérekről vitatkozunk, a Budapesten megtermelt GDP 2 ezrelékén vitatkoznak. Budapest a legtúladóztatottabb város egész Európában – közölte, hozzátéve, nem vitatja, hogy kell újraelosztás, de ennek összegét nem lehet önkéntesen meghatározni. De miért örülnek a Fidesz fővárosi képviselői annak, hogy egyre többet vesznek el a várostól? Hagyják már abba ezt a horthysta-dumát – üzente.

Így zárult a költségvetés módosításáról szóló előterjesztés vitája, és ez csak a második napirend pont volt. Az elsőn átugrottak, ahogy a forrásmegosztás ügyén is.