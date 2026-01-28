Fékezhetetlen dinamizmus fanyar iróniával – Búcsú Voith Ágitól

Magyarország;színház;gyász;Voith Ági;

2026-01-28 16:10:00 CET

A Jászai Mari-díjas színésznő 81 éves volt.

Voith Ágit elképesztő temperamentummal és színpadi érzékkel áldotta meg a sors. Édesanyja, Mészáros Ági szintén színésznő volt, nem is akármilyen, de az 1956-os szerepe miatt meghurcolták és mellőzötté vált, ami őt és a lányát is nagyon megviselte. Mészáros Ági 1956-ban felszólalt a parlamentben, a beszédét, amit lediktált, a lánya írta le kézírással. A felszólalásért járt is később a büntetés.

Ennek ellenére Voith Ági szintén a színészetet választotta. Várkonyi Zoltán osztályába járt a főiskolára, aztán a József Attila Színházba szerződött, ahol tizennyolc évet töltött és férjével, Bodrogi Gyulával vezető szerepeket játszottak. A kaktusz virágában például együtt énekelték A jamaicai trombitás című dalt, amely óriási sikert hozott.

Később is sokat léptek fel együtt, ahol mindig kérték tőlük ezt a produkciót. Voith Ági elfogadta, de nem szerette, hogy kissé beskatulyázták. Mint a Népszavának 2016 nyarán adott interjújában elmesélte, bár sok komédiában és vígjátékban szerepelt, mégis inkább drámai színésznőnek tartotta magát. Akkor éppen Zsótér Sándor hívta játszani Miskolcra Edward Albee Mindent a kertbe! című darabjába. Azt remélte, hogy ez a feladat egy új színészi korszakot jelenthet számára. A beszélgetésben fájlalta, hogy mára eltűntek a példaképek. – Annak idején én a szüleimet rendkívül tiszteltem. Egy rossz szót sem mondtam volna róluk. Felnéztem rájuk. Ma hiányzik a tisztelet. És ez az élet minden területéről elmondható, így igaz a politikára is. (...) A színészekkel ma nem foglalkoznak eleget. Kevés szeretetet kapunk, persze ez a bírálat nem vonatkozik a közönségre, mert ők szerencsére kitartanak mellettünk – mesélte.

És valóban, Voith Ágit szerette a közönség, és kitartott mellette. Impulzív lénye, fanyar iróniája, fékezhetetlen dinamizmusa és az ezzel együtt járó erős drámai ereje nagyon hiányozni fog.